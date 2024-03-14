 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об 11 сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

Гладков: на подлете к Белгороду уничтожили 11 воздушных целей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Над Белгородом и районом в третий раз сработала система ПВО, на подлете к городу уничтожили 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в городе есть «прилет» на территории строительной базы. Пострадали два человека: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей. Обоих госпитализировали.

В результате «прилета» в Белгороде есть повреждения на территории коммерческого предприятия — осколками повреждены здание, грузовой автомобиль и спецтехника, добавил Гладков. Также во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни. В Белгородском районе, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Последствия воздушных атак на Белгород. Видео
Общество

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В последние дни обстрелы и атаки беспилотников стали интенсивнее.

В ночь на 14 марта Минобороны отчиталось об уничтожении в небе над Белгородской областью 11 беспилотников. Утром в результате «прилета» в легковой автомобиль в Белгороде погиб водитель, пострадали шесть человек. Позже Гладков сообщил о гибели еще одного человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам гибели и ранений жителей Белгородской области в результате обстрелов. Гладков опубликовал видеообращение к жителям области, в котором призвал их быть максимально осторожными в ближайшие дни и по возможности перенести запланированные поездки на один-два дня.

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Оман, Катар, Бахрейн: какие требования предъявляют к бизнесу иностранцев
Как Google искал секрет управления и почему не всем понравился результат

Гладков сообщил об 11 сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях
Гладков сообщил об 11 сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области
Политика
Гладков обратился к жителям Белгородской области после атак ВСУ
Политика
При обстреле погиб второй житель Белгорода за день
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 17:04
Чемпионку России в беге среди юниоров дисквалифицировали за допинг Спорт, 19:22
Рост биткоина сдержит только «черный лебедь». Прогнозы экспертов Крипто, 19:17
Коммерческие помещения на первых этажах новостроек: стоит ли вкладываться РБК и ПИК, 19:06
Экс-глава Минфина США решил купить TikTok Бизнес, 19:04
В ЕС потребовали от России вернуть Румынии ее золото Политика, 19:01
Нефтяная компания Saudi Aramco может привлечь до $20 млрд Инвестиции, 18:57
Минюст признал нежелательным немецкий «Форум имени Льва Копелева» Политика, 18:53
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В Москве заочно арестовали замглавы «Грузинского национального легиона» Общество, 18:49
Экс-главу украинского велоспорта отстранили за оскорбление членов МОК Спорт, 18:43
Минобороны назвало число убитых на Украине наемников Политика, 18:43
SpaceX потеряла прототип корабля Starship в третьем испытательном полете Технологии и медиа, 18:27
Le Monde узнала, как во Франции обсуждали отправку войск на Украину Политика, 18:21
В Таиланде военный корабль случайно выстрелил из пушки по фрегату Политика, 18:18
Как выбрать идеальный ноутбук: 11 ключевых факторов Стиль, 18:18