Гладков сообщил об 11 сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

Фото: Мария Лисицына / РБК

Над Белгородом и районом в третий раз сработала система ПВО, на подлете к городу уничтожили 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в городе есть «прилет» на территории строительной базы. Пострадали два человека: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей. Обоих госпитализировали.

В результате «прилета» в Белгороде есть повреждения на территории коммерческого предприятия — осколками повреждены здание, грузовой автомобиль и спецтехника, добавил Гладков. Также во дворе частного домовладения обрушена стена летней кухни. В Белгородском районе, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В последние дни обстрелы и атаки беспилотников стали интенсивнее.

В ночь на 14 марта Минобороны отчиталось об уничтожении в небе над Белгородской областью 11 беспилотников. Утром в результате «прилета» в легковой автомобиль в Белгороде погиб водитель, пострадали шесть человек. Позже Гладков сообщил о гибели еще одного человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам гибели и ранений жителей Белгородской области в результате обстрелов. Гладков опубликовал видеообращение к жителям области, в котором призвал их быть максимально осторожными в ближайшие дни и по возможности перенести запланированные поездки на один-два дня.