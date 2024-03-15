В Белгороде два человека пострадали при обстреле
Системы ПВО сбили семь снарядов системы залпового огня на подлете к Белгороду, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, информация о последствиях на земле уточняется.
«У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему», — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, в Белгороде выявили повреждения в 23 квартирах семи многоквартирных домов, беговых дорожек на территории школьного стадиона и двух окон в школе. В пригороде повреждены восемь машин, несколько квартир в одном доме, пять частных жилых домов и два здания торговых центров.
«Для организации восстановительных работ первоначально составляются стартовые акты», — отметил губернатор.
сообщал, что сбиты еще 11 воздушных целей. В результате этих атак погибли два человека.
Также власти сообщали о неоднократных попытках прорыва на приграничную территорию Белгородской области украинских диверсантов. Накануне Минобороны России заявляло об уничтожении до 195 человек, пяти танков, четырех боевых машин, трех самоходных реактивных установок разминирования УР-77 в районе села Сподарюшино.
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