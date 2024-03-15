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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде два человека пострадали при обстреле

Губернатор Гладков: два человека пострадали в результате обстрела Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
На подлете к Белгороду сбили семь снарядов системы залпового огня, предварительно, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, информация о последствиях на земле уточняется
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Системы ПВО сбили семь снарядов системы залпового огня на подлете к Белгороду, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, информация о последствиях на земле уточняется.

«У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему», — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в Белгороде выявили повреждения в 23 квартирах семи многоквартирных домов, беговых дорожек на территории школьного стадиона и двух окон в школе. В пригороде повреждены восемь машин, несколько квартир в одном доме, пять частных жилых домов и два здания торговых центров.

«Для организации восстановительных работ первоначально составляются стартовые акты», — отметил губернатор.

Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire
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Фото:Global Look Press
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Так, в ночь на 14 марта Минобороны отчиталось об уничтожении в небе над регионом 11 беспилотников. Вечером Гладков сообщал, что сбиты  еще 11 воздушных целей. В результате этих атак погибли два человека.

Также власти сообщали о неоднократных попытках прорыва на приграничную территорию Белгородской области украинских диверсантов. Накануне Минобороны России заявляло об уничтожении до 195 человек, пяти танков, четырех боевых машин, трех самоходных реактивных установок разминирования УР-77 в районе села Сподарюшино.

В Белгороде два человека пострадали при обстреле
В Белгороде два человека пострадали при обстреле

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Белгородская область Вячеслав Гладков
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