При обстреле погиб второй житель Белгорода за день

В Белгороде при обстрелах 14 марта погибли два человека, ехавшие в автомобилях. Еще девять человек пострадали, а троим детям осколки поранили ноги, госпитализация не потребовалась

Фото: v_v_demidov / Telegram

В Белгороде при обстреле погибла женщина, находившаяся за рулем автомобиля. В результате взрыва ее машину опрокинуло в кювет, пострадавшая скончалась от полученных травм на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть трое пострадавших. Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава Белгородской области.

Всего над Белгородом и остальной частью региона сбили десять воздушных целей, последствия уточняются. Уже известно о повреждениях в восьми многоквартирных, трех частных домах и еще трех хозпостройках, также треснуло окно в образовательном учреждении. Повреждения получили 13 машин.

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В поселке Беловском под Белгородом в ходе воздушной атаки повреждены три частных дома и один многоквартирный. В одном из многоквартирных домов троим детям слегка посекло ноги осколками, госпитализация не потребовалась.

Это второй обстрел Белгорода за 14 марта. При утреннем ударе погиб один мужчина, который ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель; от полученных травм он умер на месте. Еще шестеро пострадали, причем двое раненых находились в тяжелом состоянии.

Белгород за время полномасштабного конфликта России и Украины регулярно подвергается обстрелам. В конце прошлого года при обстреле погибли 25 человек, ранения получили свыше ста. Всего за последние два года от обстрелов или нападений диверсантов погибли не менее 110 белгородцев, подсчитало местное издание «Фонарь».