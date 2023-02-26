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Глава ДНР назвал три «глобальных задачи» операции в Донбассе

Глава ДНР Пушилин назвал три «глобальных задачи» военной операции в Донбассе
У России нет приоритетов при взятии под контроль городов Донбасса, однако военная стратегия предполагает решение трех ключевых задач — в направлении Артёмовска, Авдеевки и Славянско-Краматорского района, сказал Пушилин
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Для армии России есть «глобальные задачи» в Донбассе с точки зрения военной стратегии — взлом «самой серьезной линии обороны» на авдеевском направлении, уничтожение обороны ВСУ на артёмовском направлении и в славянско-краматорском районе. Об этом заявил в интервью ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Что касается всех населенных пунктов — каждый из них важен: там наши люди, которые ждут освобождения. Считать какие-то из них приоритетными было бы неправильно», — отметил он при этом.

Пушилин заверил, что в рамках военной операции удалось добиться очень многого, хоть порой и кажется, что продвижение идет несколько медленнее, чем хотелось бы. Он указал, что площадь занятой российскими войсками территории ежедневно растет «метр за метром». По его словам, объем поставляемых западных вооружений на Украине вносит коррективы в сроки проведения операции.

«Говорить о каких-либо сроках окончания СВО нецелесообразно, ведь спецоперация проходит согласно реальной обстановке «на земле», — добавил Пушилин.

В последние месяцы близ Артёмовска (украинское название — Бахмут) идут бои, в начале этой недели Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от города села Парасковиевка. Власти ДНР ожидают сдачу Артёмовска украинским войсками.

Украина обещала удерживать город «столько, сколько сможем». «Если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», — поясняли в украинском МИДе. Президент Владимир Зеленский отмечал, что при этом любой ценой Киев удерживать Артёмовск не намерен. «Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — объяснил он.

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Глава ДНР назвал три «глобальных задачи» операции в Донбассе
Глава ДНР назвал три «глобальных задачи» операции в Донбассе

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Денис Пушилин ДНР Украина Артёмовск Славянск Краматорск Авдеевка
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