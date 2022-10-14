В ЛНР сообщили об отводе сил ВСУ из Бахмута

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покидать Артемовск (Бахмут) в ночь на 14 октября, передает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Луганской народной республики (ЛНР).

По его словам, сейчас войска ЛНР готовятся войти в город.

«По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск. Союзные силы готовятся к заходу в город», — сказал собеседник агентства.

Местные власти не раз говорили об отводе украинских войск в районе Артемовска и из самого города. 12 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска. В начале октября он говорил, что «противник в самом Артемовске уже просто отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции».

3 октября об отводе войск ВСУ сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он заявил, что украинские силы начали отступать из окрестностей города из-за «отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях». Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что ВСУ вынуждены были стянуть резервы с артемовского направления при наступлении на Лиман (Красный Лиман).

Утром 13 октября штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о взятии под контроль села Иванград и поселка Опытное в Бахмутском районе. Оба населенных пункта находятся примерно в 4 км от Артемовска.