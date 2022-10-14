Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 13 окт, 16:12
В Мариуполе ПВО сбила две ракеты ВСУ Политика, 12:39
Россия запретила въезд двум министрам Черногории Политика, 12:34
Tether перестал обеспечиваться коммерческими векселями Крипто, 12:25
Илон Маск отказался бесконечно оплачивать работу Starlink на Украине Технологии и медиа, 12:20
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу Политика, 12:18
В ЛНР сообщили об отводе сил ВСУ из Бахмута Политика, 12:17
Ключевой фигурант допингового скандала на ОИ-2014 возглавил «Локомотив» Спорт, 12:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Швеция заявила об отказе Европы играть с Россией на Кубке мира по хоккею Спорт, 12:12
Курс японской иены обрушился до минимума за 32 года Инвестиции, 12:12
Херсонские власти призвали жителей уехать на время «зачистки территории» Политика, 12:09
Как взыскать долг без судебных приставов (если повезет, за один день) Pro, 12:07
Эрдоган поручил начать работу над газовым хабом после предложения Путина Бизнес, 12:06
Путин пригласил глав стран СНГ на саммит в Петербурге в 2023 году Политика, 12:03
Лукашенко заявил о режиме повышенной опасности в Белоруссии Политика, 11:58
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР сообщили об отводе сил ВСУ из Бахмута

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покидать Артемовск (Бахмут) в ночь на 14 октября, передает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Луганской народной республики (ЛНР).

По его словам, сейчас войска ЛНР готовятся войти в город.

«По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск. Союзные силы готовятся к заходу в город», — сказал собеседник агентства.

Местные власти не раз говорили об отводе украинских войск в районе Артемовска и из самого города. 12 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска. В начале октября он говорил, что «противник в самом Артемовске уже просто отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции».

3 октября об отводе войск ВСУ сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он заявил, что украинские силы начали отступать из окрестностей города из-за «отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях». Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что ВСУ вынуждены были стянуть резервы с артемовского направления при наступлении на Лиман (Красный Лиман).

Утром 13 октября штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о взятии под контроль села Иванград и поселка Опытное в Бахмутском районе. Оба населенных пункта находятся примерно в 4 км от Артемовска.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности
Инструкции
Pro
Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти
Статьи
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЕС отказался от санкций против АЛРОСА. Стоит ли покупать акции компании
Прогнозы
Теги
Артемовск ЛНР ВСУ Украина
Материалы по теме
В ДНР заявили о взятии села и поселка в направлении Артемовска
Политика
Пушилин сообщил об отступлении ВСУ в Артемовске
Политика
В МВД ЛНР сообщили об отходе ВСУ в районе Артемовска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter