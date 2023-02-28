Bloomberg допустил контроль России над всей ДНР после занятия Артемовска

Несмотря на то что город приобрел «большое символическое значение», союзники Киева считают, что Артемовск не является важным в стратегическом смысле и его переход под контроль России серьезно не скажется на ходе боевых действий

Фото: Алексей Бабенко / Reuters

Занятие российскими военными Артемовска (украинское название — Бахмут) может стать шагом к тому, что они возьмут под контроль территорию всей ДНР, которая вошла в состав России в сентябре после референдумов, пишет Bloomberg.

Хотя город за время боев приобрел «большое символическое значение», в то же время сосредоточенность на Артемовске как российской, так и украинской стороны «озадачила некоторых союзников» Киева: они считают, что город не является важным логистическим узлом и в случае перехода под контроль России даст ей «ограниченное стратегическое преимущество», пишет агентство. Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США передавал, что, по мнению представителей стран Запада, уход украинских военных из города серьезно не повлияет на ход боевых действий, но даст украинской армии время, чтобы дождаться новых поставок оружия.

Если украинские войска решат отступить из Артемовска, они отойдут на подготовленные оборонительные сооружения вблизи города, фактически выровняв линию фронта, пишет агентство. Целью украинских войск Bloomberg называет ослабление российских сил в городских боях, но при этом сохранение собственных резервов, чтобы весной перейти к контрнаступлению.

Агентство отмечает, что по мере продолжения ожесточенных боев на этом направлении риторика представителей власти Украины постепенно меняется: если 2 февраля президент Владимир Зеленский говорил, что Киев не сдаст Артемовск, то менее чем через три недели он заявил, что ВСУ не будут защищать город любой ценой и до последнего солдата.

Однако 28 февраля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский во время недавнего визита в город решил направить туда подкрепление. По ее словам, решение удерживать Артемовск «принимают военные, которые не руководствуются политическими мотивами». Агентство Reuters за день до этого передавало, что его корреспондент не видел никаких признаков вывода украинских войск и что подкрепление к ним прибывает.

На прошлой неделе российское Минобороны сообщило о взятии расположенного к северу от Артемовска села Парасковиевка. 27 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что под огневым контролем российских сил находятся все дороги, ведущие в город. На следующий день он сказал, что российские войска заняли район Ступки на севере Артемовска и продвижение продолжается, несмотря на «непростые условия».