Кулеба обвинил протестующих против поставок оружия ВСУ в нежелании мира

В немецком обществе по-разному оценивают военную поддержку в адрес ВСУ, противники таких мер устраивают акции протеста в центре Берлина. Киев заявил, что любой украинец больше желает мира, чем участники таких демонстраций

Акция протеста против поставки оружия в Украину в Берлине (Фото: Christian Mang / Reuters)

Часть жителей Германии, недовольная поставками вооружений для украинской армии, вместо «остановить войну» должна перефразировать свои лозунги, это будет более честно, заявил в интервью Bild глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе <...> хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот», — добавил он.

Кулеба также усомнился, что западные страны смогут в скором времени передать современные истребители, поскольку это крайне сложная задача с точки зрения логистики. Он при этом призвал немедленно начать обучать украинских пилотов, чтобы, когда решение будет принято, не возникло необходимости начинать многомесячный процесс тренировок.

Поставки вооружений на Украину остается дискуссионным в немецком обществе. Предоставление оружия ВСУ поддерживает правительственная коалиция СПДГ, СвДП и «Зеленые», у них 316 мест в бундестаге. Против выступают АдГ и «Левые» — вместе у них 122 места в парламенте Германии. С начала 2022 года по 6 марта 2023-го немецкие власти одобрили поставку Украине вооружений на €2,66 млрд.

Противники поставок вооружений периодически выходят на протесты, в частности, митинг прошел в центре Берлина, у Бранденбургских ворот, в конце февраля. В нем приняли участие около 13 тыс. человек, причем среди участников были и сторонники помощи Киеву, которые вели дискуссии с оппонентами. Организаторы акции настаивают, что в случае прекращения поставок вооружений удастся за короткий срок добиться мира на Украине. Против западных поставок вооружений Киеву неоднократно заявляли и в Кремле.

Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что хочет, чтобы конфликт завершился как можно скорее, а западные страны помогают Киеву, исходя из принципа о невозможности изменения границ государств силовым путем. Мира не Украине не получится достигнуть, если ВСУ не получат помощь, считает он.