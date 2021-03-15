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Дело Навального ,  
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Навальный написал из колонии об удивлении от российской тюремной системы

Исправительная колония №2 в Покрове
Исправительная колония №2 в Покрове (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Instagram оппозиционера Алексея Навального появилась запись, в которой он впервые сообщил детали своего пребывания в ИК-2 «Покров».

«Всем привет из «Сектора усиленного контроля А». Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы», — говорится в публикации.

По словам Навального, в колонии нет ни единого намека на насилие. Хотя «по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову», можно сделать вывод, что ранее в колонии подобное происходило, считает он.

«Честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо», — добавляет Навальный, отмечая, что на территории колонии действует запрет на использование ненормативной лексики и жаргонных слов.

Он также рассказал, что по всей территории ИК установлены камеры наблюдения, а при малейших нарушениях составляют рапорт. Навальный предположил, что такое происходит из-за того, что «кто-то наверху прочитал «1984» Оруэлла и сказал: «Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание».

Вместе с тем оппозиционер отметил, что если ко всему происходящему относиться с юмором, то жить можно. «Я так себе и называю свой новый дом — «наш дружелюбный концлагерь», — сказал Навальный.

Материал дополняется.

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