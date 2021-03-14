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Дело Навального ,  
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Юлия Навальная опубликовала фрагмент письма мужа из СИЗО

Юля Навальная опубликовала в своем Instagram письмо от своего мужа Алексея Навального, которое он отправил ей в начале недели. В письме оппозиционер пишет, что ему хочется блинов.

В начале письма Навальный описывает программу на телеканале «МУЗ-ТВ», в которой приглашенная звезда готовила блины в честь масленицы. «Он на два яйца положил ТРИ столовые ложки сахара. А потом намазал блин слоем шоколада толщиной в палец», — возмущается в письме Навальный. В конце оппозиционер пишет жене, что ему тоже хочется блинов.

«И пусть он не может сегодня поесть со мной блины, очень хочется знать, где он и что с ним все в порядке», — такой записью сопроводила публикацию Навальная.

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Алексей Навальный

2 февраля Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Затем 25 февраля его этапировали из «Матросской Тишины» в СИЗО города Кольчугино во Владимирской области. Где находится Навальный в настоящий момент, неизвестно. Во ФСИН заявили, что сообщат о местоположении политика, когда он будет доставлен на место отбывания наказания.

В рамках дела «Ив Роше» Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб. Заявителем был гендиректор российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток») Бруно Лепру. В 2008 году Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты на доставку грузов с двумя компаниями — «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компанией». В обвинении утверждалось, что «Главподписка» нанимала субподрядчиков, которым платила дешевле, чем ей платили фирмы-заказчики. СК и суд сочли это мошенничеством, ЕСПЧ постановил, что это неотличимо от обычной предпринимательской деятельности.

За освобождение Навального выступили 45 государств ООН, среди которых в основном европейские государства, а также Австралия, Канада и Япония.

Алексей Навальный Юлия Навальная письмо СИЗО
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