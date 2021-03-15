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Дело Навального ,  
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Суд попросил владимирскую колонию обеспечить видеосвязь с Навальным

Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Во вторник 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит жалобу защиты Алексея Навального на «бездействие» сотрудника СК из-за отравления оппозиционера, сообщил глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Вячеслав Гимади в Twitter. В связи с этим суд попросил руководство колонии № 2 в Покрове обеспечить участие заключенного по видеосвязи.

Гимади опубликовал соответствующее извещение суда. Документ также появился у корреспондента ТАСС, сообщает агентство. О том, что жалоба Навального будет рассматриваться во вторник, «РИА Новости» сообщили в суде.

РБК обратился за комментарием в 235-й гарнизонный военный суд.

Документ, опубликованный Гимади, датирован 1 марта. При этом юрист указывает, что тогда Навального в колонии еще не было. До сих пор официально не сообщалось, где находится и в каком учреждении будет отбывать срок оппозиционер.

Однако еще 27 февраля источники ТАСС и «Медиазоны» сообщили, что это будет колония в Покрове. «Медиазона» тогда выпустила статью, в которой расспросила бывших заключенных ИК-2 в Покрове об условиях содержания там. По их словам, в учреждении «ломают» людей психологическими методами, а формальный общий режим на самом деле строгий.

«Там все под контролем администрации: любой шаг осужденного, если это нужно, становится сразу известен, поэтому понятно, почему Навальный там оказался, — рассказал активист Константин Котов, отбывавший наказание в ИК-2. — И там действует полная изоляция: во-первых, нет никаких методов связи с внешним миром, кроме обычных бумажных писем и телефонных звонков, которые прослушиваются администрацией».

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Защита Навального направила жалобу, сообщив о бездействии старшего следователя по особо важным делам главного военного следственного управления СК России Д.Панкратова. В декабре юрист ФБК Владлен Лось направил два заявления, связанных с отравлением оппозиционера, за которым, как он считает, стоят сотрудники ФСБ. В обоих заявлениях юрист просил провести проверку.

В конце декабря Панкратов ответил на эти заявления, сообщив, что в них не содержится сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ. В проверке оппозиционеру было отказано. Ответ следователя прикрепил к своему посту Гимади.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву в августе. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевели на лечение в Берлин.

Немецкие эксперты заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», и призвали провести расследование обстоятельств произошедшего.

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В Москве в ответ на это напоминали, что омские врачи не нашли следов ядов в организме пациента. Там также заявляли, что запросили у Берлина материалы по лечению Навального. Спустя несколько месяцев Германия предоставила информацию, однако в российском МИДе заявили, что по сути ответы немецкой стороны ничего в себе не содержали.

Навальный вернулся в Россию в январе, по прилете его сразу же задержали по ходатайству ФСИН. Служба утверждала, что оппозиционер нарушал правила условного осуждения по делу «Ив Роше», и требовала замены условного срока, к которому его приговорили в 2014 году, реальным. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН.

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