Суд попросил владимирскую колонию обеспечить видеосвязь с Навальным

Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Во вторник 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит жалобу защиты Алексея Навального на «бездействие» сотрудника СК из-за отравления оппозиционера, сообщил глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Вячеслав Гимади в Twitter. В связи с этим суд попросил руководство колонии № 2 в Покрове обеспечить участие заключенного по видеосвязи.

Гимади опубликовал соответствующее извещение суда. Документ также появился у корреспондента ТАСС, сообщает агентство. О том, что жалоба Навального будет рассматриваться во вторник, «РИА Новости» сообщили в суде.

РБК обратился за комментарием в 235-й гарнизонный военный суд.

Документ, опубликованный Гимади, датирован 1 марта. При этом юрист указывает, что тогда Навального в колонии еще не было. До сих пор официально не сообщалось, где находится и в каком учреждении будет отбывать срок оппозиционер.

Однако еще 27 февраля источники ТАСС и «Медиазоны» сообщили, что это будет колония в Покрове. «Медиазона» тогда выпустила статью, в которой расспросила бывших заключенных ИК-2 в Покрове об условиях содержания там. По их словам, в учреждении «ломают» людей психологическими методами, а формальный общий режим на самом деле строгий.