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Военная операция на Украине ,  
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ЕС решил разработать план отправки войск на Украину после конфликта

AP узнало о разработке ЕС плана отправки войск на Украину после конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

ЕС решил разработать план отправки своих войск на Украину после завершения военных действий, заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности в интервью Associated Press министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Мы находимся на очень ранней стадии», — сказал он, уточнив, что перед этим европейским союзникам «крайне важно» понять, как будет выглядеть линия соприкосновения.

Если Россия и Украина сократят свои силы на линии фронта до «пары тысяч» с каждой стороны, то «для Европы не составит труда тоже быть там», добавил Певкур. По его словам, в случае продолжения конфликта это было бы «гораздо сложнее».

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, «при нынешнем положении дел» на Украине должен присутствовать мощный и многочисленный иностранный контингент. «Это должна быть реальная сила, чтобы русские знали, что если они когда-нибудь испытают ее, то будут разбиты. И вы можете быть уверены, что Россия испытает ее, — сказал он. — Если они [ЕС] отправятся туда с кучкой «синих касок» и винтовками, то их уничтожат».

Экс-глава французской военной миссии при ООН генерал-лейтенант в отставке Доминик Тринкуан согласился с тем, что миротворцы больше подходят «для развертывания в гораздо более стабильных регионах». «Чтобы провести эту операцию с участием солдат со всего мира, потребуется около года», — считает он.

Также необходимо обучить украинских солдат и инвестировать в оборонную промышленность Украины, заявил AP министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.

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