Politico узнало об обсуждении отправки 50 тыс. миротворцев на Украину

Речь идет о военнослужащих из пяти-шести европейских стран, которые будут охранять демаркационную линию между Россией и Украиной в случае прекращения огня, пишет издание

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Союзники Киева в Европе обсуждают отправку миротворческих сил численностью до 50 тыс. военнослужащих из пяти-шести европейских стран, которые будут охранять демаркационную линию между Россией и Украиной в случае прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

На фоне обещаний президента США Дональда Трампа быстро положить конец конфликту на Украине, даже если это будет означать уступку территории России, Европа пытается понять, какую роль она будет играть, помимо увеличения своих расходов на оборону и поставок оружия Киеву, пишет издание. Один из обсуждаемых вариантов — развертывание миротворческого контингента для обеспечения соблюдения любого потенциального перемирия.

«Это самое важное решение, которое европейцам придется принять в 2025 году», — отметил бывший австрийский военный стратег Франц-Стефан Гади.

Отправку миротворцев поддерживают Великобритания, Франция, Литва. Президент Украины Владимир Зеленский заявил Bloomberg, что любые миротворческие силы потребуют поддержки США. Однако это маловероятно с учетом «изоляционистской» позиции Трампа, отмечает Politico.

По словам Гади, если Украина не сможет вступить в НАТО, что маловероятно, пока на ее территории идут бои, то некий сценарий с участием миротворцев будет единственным вариантом. Он не исключил создание демилитаризованной зоны по корейской модели, которую, отметил бывший стратег, бывший президент США Билл Клинтон однажды назвал «самым страшным местом на земле».

Высокопоставленный французский офицер, в свою очередь, считает, что какой бы вариант не был выбран, он, скорее всего, появится сейчас, когда Трамп стал президентом и хочет «дипломатических побед в течение первых 100 дней».

Однако многое может сорвать план по поддержанию мира, пишет Politico. Любые миротворческие силы должны быть согласованы между Россией и Украиной, объяснил старший советник лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Франсуа Эйсбург.

«Будет чрезвычайно сложно заставить европейцев прийти к согласию друг с другом, почти так же трудно заставить Украину и Россию прийти к согласию по поводу разрешения [конфликта]», — считает он.

Россию не устраивают предложения команды Трампа о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда европейских миротворцев, заявлял в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров. «Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу Time от 12 декабря, то он ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения», — говорил он.

Для Киева прекращение огня и размещение европейских войск будут означать принятие территориальных уступок, отмечает издание.

Любой план по размещению европейских войск на Украине, особенно из стран-членов НАТО, скорее всего, потребует поддержки США, пишет Politico. Из-за этого Трампу придется вмешаться в дела Европы, чего он не хочет. В какой-то момент американский лидер может обратиться к европейцам и сказать им, что Украина — это их проблема, отмечает издание.