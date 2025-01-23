 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнало об обсуждении отправки 50 тыс. миротворцев на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Речь идет о военнослужащих из пяти-шести европейских стран, которые будут охранять демаркационную линию между Россией и Украиной в случае прекращения огня, пишет издание
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Союзники Киева в Европе обсуждают отправку миротворческих сил численностью до 50 тыс. военнослужащих из пяти-шести европейских стран, которые будут охранять демаркационную линию между Россией и Украиной в случае прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

На фоне обещаний президента США Дональда Трампа быстро положить конец конфликту на Украине, даже если это будет означать уступку территории России, Европа пытается понять, какую роль она будет играть, помимо увеличения своих расходов на оборону и поставок оружия Киеву, пишет издание. Один из обсуждаемых вариантов — развертывание миротворческого контингента для обеспечения соблюдения любого потенциального перемирия.

FT назвала вероятный сценарий с европейскими миротворцами для Украины
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

«Это самое важное решение, которое европейцам придется принять в 2025 году», — отметил бывший австрийский военный стратег Франц-Стефан Гади.

Отправку миротворцев поддерживают Великобритания, Франция, Литва. Президент Украины Владимир Зеленский заявил Bloomberg, что любые миротворческие силы потребуют поддержки США. Однако это маловероятно с учетом «изоляционистской» позиции Трампа, отмечает Politico.

FT назвала вероятный сценарий с европейскими миротворцами для Украины
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

По словам Гади, если Украина не сможет вступить в НАТО, что маловероятно, пока на ее территории идут бои, то некий сценарий с участием миротворцев будет единственным вариантом. Он не исключил создание демилитаризованной зоны по корейской модели, которую, отметил бывший стратег, бывший президент США Билл Клинтон однажды назвал «самым страшным местом на земле».

Высокопоставленный французский офицер, в свою очередь, считает, что какой бы вариант не был выбран, он, скорее всего, появится сейчас, когда Трамп стал президентом и хочет «дипломатических побед в течение первых 100 дней».

Однако многое может сорвать план по поддержанию мира, пишет Politico. Любые миротворческие силы должны быть согласованы между Россией и Украиной, объяснил старший советник лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Франсуа Эйсбург.

«Будет чрезвычайно сложно заставить европейцев прийти к согласию друг с другом, почти так же трудно заставить Украину и Россию прийти к согласию по поводу разрешения [конфликта]», — считает он.

Россию не устраивают предложения команды Трампа о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда европейских миротворцев, заявлял в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров. «Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу Time от 12 декабря, то он ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения», — говорил он.

Для Киева прекращение огня и размещение европейских войск будут означать принятие территориальных уступок, отмечает издание.

Любой план по размещению европейских войск на Украине, особенно из стран-членов НАТО, скорее всего, потребует поддержки США, пишет Politico. Из-за этого Трампу придется вмешаться в дела Европы, чего он не хочет. В какой-то момент американский лидер может обратиться к европейцам и сказать им, что Украина — это их проблема, отмечает издание.

Читайте РБК в Telegram.

Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»

В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Сколько россияне тратили в 2024 году

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Во Франции число банкротств виноделен выросло в полтора раза

Белорусская теннисистка в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
миротворцы Дональд Трамп Европа Украина
Материалы по теме
Зеленский рассказал, сколько миротворцев нужно для гарантий безопасности
Политика
Трамп заявил на инаугурации — «Я миротворец»
Политика
WP узнала об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину «под флагом НАТО»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 18:02
Суд заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по праву рожденияПолитика, 22:05
Российские студенты включили две компании из Азии в топ-10 работодателейОбщество, 22:00
Юра Борисов рассказал о впечатлениях от номинации на «Оскар»Общество, 21:47
Globo узнало о предостережении «Динамо» бразильским клубам про БителлоСпорт, 21:44
7 главных китайских электромобилей: история и характеристикиАвто, 21:25
Армения назвала маловероятной разморозку членства в ОДКБ в 2025 годуПолитика, 21:24
Первого олимпийского чемпиона Таиланда посадили за сексуальное насилиеСпорт, 21:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Командир «Ахмата» рассказал, что оказался в госпиталеОбщество, 21:10
Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и КитаяПолитика, 21:06
Акции «Распадской» подскочили на 9% на ожиданиях редомициляции «Евраза»Инвестиции, 20:58
Politico узнало об обсуждении отправки 50 тыс. миротворцев на УкраинуПолитика, 20:56
Трамп заявил о планах снизить корпоративный налог в США до 15%Экономика, 20:48
«Ъ» узнал о задержании прокурора из-за побегов из зоны военной операцииПолитика, 20:29
Черчесов оценил отношение иностранцев к российскому футболуСпорт, 20:22