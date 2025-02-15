Армия США прекратила прием на службу трансгендеров

Армия США больше не будет принимать на военную службу трансгендеров, говорится в заявлении на ее странице в социальной сети X.

«Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих», — сказано в сообщении.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России в ноябре 2023 года. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола запрещена в стране среди лиц любого возраста.

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