Байден отменил запрет Трампа на службу трансгендеров в армии

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Президент США Джо Байден подписал указ об отмене запрета на службу в Вооруженных силах трансгендеров, сообщает NBC News.

Белый дом заявил, что «устанавливает политику, согласно которой все американцы, имеющие право служить в вооруженных силах Соединенных Штатов, должны иметь возможность служить».

«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы, и что сила Америки заключается в ее разнообразии», — цитирует телеканал заявление Белого дома.

Указ предписывает немедленно внести корректировки в систему военного учета всех, «кто пострадал от запрета Трампа».

Байден обещал изменить политику администрации Трампа в отношении трансгендеров в армии «в первый день» своей администрации, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в день инаугурации, что этот шаг неизбежен.