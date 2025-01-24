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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп распорядился отправлять трансгендеров в мужские тюрьмы

NYT: Трамп распорядился отправлять трансгендеров в мужские тюрьмы
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп распорядился отправлять трансгендерных женщин отбывать наказание в мужских тюрьмах. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, федеральные тюрьмы получили от главы государства соответствующее распоряжение.

Документ стал частью широкомасштабного указа, изданного Трампом в первый день его пребывания в должности президента и призванного ограничить признание государством пола человека только полом при рождении, отмечает издание.

Защитники прав трансгендерных людей и заключенных раскритиковали приказ, заявив, что он подвергнет их опасности.

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Политика
Дональд Трамп

В 2018 году Трамп в годы первого срока на посту президента США запретил трансгендерам проходить военную службу во всех случаях, кроме исключительных обстоятельств. Запрет в том числе касался людей, страдающих гендерной дисфорией: это состояние при трансгендерности, в котором человек не может полностью принять свой гендерный статус. Право служить в американской армии трансгендерные люди получили в 2016 году по указу возглавлявшего тогда Белый дом Барака Обамы.

После своей инаугурации в январе 2021 года сменивший Трампа Джо Байден отменил запрет своего предшественника, посчитав, что «гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы и что сила Америки заключается в ее разнообразии».

20 января 2025 года Дональд Трамп вступил в должность президента США во второй раз. Он подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского.

Документ называется «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве». На государственном уровне в США будут закреплены следующие категории: «женщина» (woman), «девочка» (girl), «мужчина» (man), «мальчик» (boy), «женский» (female), «мужской» (male).

Все ведомства должны использовать только эти категории «при толковании или применении законов, постановлений или рекомендаций, а также в другой деятельности официальных ведомств, документах и коммуникациях». В анкетах ведомств не должно быть вопроса о гендерной идентичности.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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