Трамп закрыл трансгендерам доступ к женским соревнованиям

Президент США Дональд Трамп подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий трансгендерным людям (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) участвовать в женских состязаниях в США, пишетThe Washington Post.

«Теперь женский спорт будет только для женщин», — заявил Трамп. «Война против женского спорта окончена», — подчеркнул он.

Школы, которые прдоложат разрешать трансгендерам соревноваться в женских видах спорта, лишатся федерального финансирования.

Американский лидер ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) «больше не позволят мужчинам соревноваться в женских видах спорта», сообщила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Трамп неоднократно обещал «убрать мужчин из женского спорта». Кроме того, он грозился сократить федеральное финансирование «любой школе, продвигающей трансгендерное безумие».

Материал дополняется