Трамп закрыл трансгендерам доступ к женским соревнованиям
Президент США Дональд Трамп подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий трансгендерным людям (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) участвовать в женских состязаниях в США, пишетThe Washington Post.
«Теперь женский спорт будет только для женщин», — заявил Трамп. «Война против женского спорта окончена», — подчеркнул он.
Школы, которые прдоложат разрешать трансгендерам соревноваться в женских видах спорта, лишатся федерального финансирования.
Американский лидер ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) «больше не позволят мужчинам соревноваться в женских видах спорта», сообщила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.
Трамп неоднократно обещал «убрать мужчин из женского спорта». Кроме того, он грозился сократить федеральное финансирование «любой школе, продвигающей трансгендерное безумие».
Материал дополняется
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин