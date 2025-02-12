Министерство образования США попросило лишить наград трансгендеров
Министерство образования США направило письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS) с просьбой лишить рекордов, званий и наград трансгендеров, которые соревновались в женских видах. Об этом сообщает NBC.
Кэндис Джексон, заместитель генерального юрисконсульта министерства, заявила, что женщины-спортсмены «годами были обесценены, игнорированы и вынуждены смотреть, как мужчины крадут их награды». По ее словам, ведомство сделает все, что в его силах, чтобы исправить эту несправедливость.
Она добавила, что такая просьба министерства соответствует новой политике NCAA, запрещающей трансгендерам участвовать в женских видах спорта. Изменение правил NCAA произошло после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских видах спорта. Указ грозит отменой федерального финансирования учреждениям, которые его не соблюдают.
В марте 2022 года пловчиха Лия Томас стала первой трансгендерной женщиной, победившей в чемпионате NCAA. Уже в июне международная федерация приняла решение, что трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания. Американская федерация потребовала от таких спортсменок снижать уровень тестостерона не менее 36 месяцев, а также пройти комиссию. Томас подала апелляцию в CAS, но тот заявил, что спортсменка не может соревноваться с женщинами даже в США, и отклонил иск.
В NCAA соревнуются 500 тыс. студентов-спортсменов. Хотя неясно, сколько из них являются трансгендерами, президент NCAA Чарли Бейкер сообщил сенатскому комитету в декабре, что ему известно о менее чем десяти.
NFHS говорила, что в прошлом году в школьных видах спорта соревновались более 8 млн человек, но организация не уточняет, сколько из них являются трансгендерами.
После вступления в должность президента США 20 января Трамп подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского.
Вопрос об участии атлетов, совершивших трансгендерный переход, в женских турнирах является одним из самых дискуссионных в современном спорте. Сторонники их допуска считают это важным, в частности, с точки зрения инклюзивности и прав человека. Главный аргумент противников — угроза создания неравных условий для других участниц.
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