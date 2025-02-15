 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Китай рассказал, в каком случае будет «действовать до конца» против США

Трамп заявил о рекордных импортных пошлинах против Китая на $600 млрд
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Китай отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США и будет «действовать до конца», если Соединенные Штаты решат подавлять его. Об этом заявил глава МИД страны Ван И на полях Мюнхенской конференции, передает Bloomberg.

По его словам, Китай готов строить стабильные, здоровые и устойчивые двусторонние отношения с США и находить верный путь для сосуществования двух держав.

«Если США не хотят, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас не будет другого выбора, кроме как действовать так же до конца», — добавил Ван И.

Министр выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон сохранят взаимодействие в долгосрочной перспективе. «Нам нужно усилить обмены, чтобы повысить взаимопонимание и укрепить доверие», — сказал он.

Санкции США дипломат назвал формой запугивания. Ван И заверил, что Китай готов отвечать на любые односторонние ограничения, которые Вашингтон может ввести в дальнейшем.

Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму $600 млрд, что больше, чем при любом другом президенте США.

«Я ввел очень существенные пошлины против Китая на $600 млрд. Ни один другой президент не вводил столько», — заявил политик.

Материал дополняется

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай США Ван И таможенные пошлины
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Reuters рассказал, как китайские экспортеры не заметили пошлины Трампа
Бизнес
Посольство назвало оправданным ответ Китая на введенные Трампом пошлины
Политика
Китай подал иск в ВТО против введенных Трампом пошлин
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
NV рассказал о заминке из-за предложения Киева США по ископаемымПолитика, 03:13
Вэнс обвинил WSJ в искажении его слов об отправке войск США на УкраинуПолитика, 03:01
Польша арестовала россиянина по обвинению в организации диверсийПолитика, 02:29
Китай рассказал, в каком случае будет «действовать до конца» против СШАПолитика, 02:19
Саудовская Аравия согласилась принять переговоры Путина и ТрампаПолитика, 01:58
В Москве троих мужчин арестовали на 15 суток из-за драки в «Кофемании»Общество, 01:57
Захарова призвала осудить атаку дрона на журналистов «Первого канала»Политика, 01:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Меликов взял под контроль расследование смерти сестры бойца спецоперацииПолитика, 01:13
Прикрепление к поликлиникам через «Госуслуги» разрешат во всех регионахОбщество, 01:01
Разработчик ChatGPT отказал Маску покупке контролирующей организацииТехнологии и медиа, 00:51
Белый дом лишил журналистов Associated Press доступа в Овальный кабинетПолитика, 00:49
WSJ назвала возможную причину крушения первого F-16 на УкраинеПолитика, 00:28
В Белгородской области решили отселить жителей хутора ВысокийПолитика, 00:19
Племянник Сергея Зверева погиб в зоне спецоперацииПолитика, 14 фев, 23:47