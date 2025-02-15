Китай рассказал, в каком случае будет «действовать до конца» против США
Китай отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США и будет «действовать до конца», если Соединенные Штаты решат подавлять его. Об этом заявил глава МИД страны Ван И на полях Мюнхенской конференции, передает Bloomberg.
По его словам, Китай готов строить стабильные, здоровые и устойчивые двусторонние отношения с США и находить верный путь для сосуществования двух держав.
«Если США не хотят, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас не будет другого выбора, кроме как действовать так же до конца», — добавил Ван И.
Министр выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон сохранят взаимодействие в долгосрочной перспективе. «Нам нужно усилить обмены, чтобы повысить взаимопонимание и укрепить доверие», — сказал он.
Санкции США дипломат назвал формой запугивания. Ван И заверил, что Китай готов отвечать на любые односторонние ограничения, которые Вашингтон может ввести в дальнейшем.
Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму $600 млрд, что больше, чем при любом другом президенте США.
«Я ввел очень существенные пошлины против Китая на $600 млрд. Ни один другой президент не вводил столько», — заявил политик.
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