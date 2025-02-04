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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Китай начал антимонопольное расследование против Google

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Китай начал антимонопольное расследование в отношении американской компании Google, сообщило китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR).

Расследование было инициировано, так как «компания Google подозревается в нарушении антимонопольного закона Китайской Народной Республики», говорится в сообщении.

О начале расследования против Google было объявлено сразу после того, как президент США Дональд Трамп ввел 10-процентную пошлину на товары из Пекина, что, как отмечает Bloomberg, «вновь разожгло торговую войну между крупнейшими экономиками мира».

Китай предпринял также такие ответные меры, как введение 10-процентной пошлины на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентной — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США.

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В сентябре 2020 года Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google. Тогда компанию хотели обвинить в злоупотреблении на рынке доминирующим положением операционной системы Android. Дело было передано на рассмотрение, однако о начале расследования власти не объявили.

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