Китай начал антимонопольное расследование против Google

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Китай начал антимонопольное расследование в отношении американской компании Google, сообщило китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR).

Расследование было инициировано, так как «компания Google подозревается в нарушении антимонопольного закона Китайской Народной Республики», говорится в сообщении.

О начале расследования против Google было объявлено сразу после того, как президент США Дональд Трамп ввел 10-процентную пошлину на товары из Пекина, что, как отмечает Bloomberg, «вновь разожгло торговую войну между крупнейшими экономиками мира».

Китай предпринял также такие ответные меры, как введение 10-процентной пошлины на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентной — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США.

В сентябре 2020 года Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google. Тогда компанию хотели обвинить в злоупотреблении на рынке доминирующим положением операционной системы Android. Дело было передано на рассмотрение, однако о начале расследования власти не объявили.