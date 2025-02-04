Китай начал антимонопольное расследование против Google
Китай начал антимонопольное расследование в отношении американской компании Google, сообщило китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR).
Расследование было инициировано, так как «компания Google подозревается в нарушении антимонопольного закона Китайской Народной Республики», говорится в сообщении.
О начале расследования против Google было объявлено сразу после того, как президент США Дональд Трамп ввел 10-процентную пошлину на товары из Пекина, что, как отмечает Bloomberg, «вновь разожгло торговую войну между крупнейшими экономиками мира».
Китай предпринял также такие ответные меры, как введение 10-процентной пошлины на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентной — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США.
В сентябре 2020 года Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google. Тогда компанию хотели обвинить в злоупотреблении на рынке доминирующим положением операционной системы Android. Дело было передано на рассмотрение, однако о начале расследования власти не объявили.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»
Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине
Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео
РБК запускает винный салон. Расписание
Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка
Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории