Китай подал иск в ВТО против введенных Трампом пошлин

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Власти Китая подали иск к США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает China Daily со ссылкой на заявление китайского министерства торговли.

Причиной для иска стало решение американского президента Дональда Трампа, который подписал указ о введении 10-процентных пошлин на всю китайскую продукцию.

В Минторге Китая заявили, что решение Трампа серьезно нарушает правила ВТО и обвинили президента Соединенных Штатов в политике протекционизма. Как подчеркнули в ведомстве, действия американских властей подрывают сотрудничество между двумя странами и нарушают стабильность глобальных промышленных цепочек.

«Китай решительно выступает против подхода США и призывает их немедленно исправить свою незаконную практику», — говорится в комментарии министерства.

До решения Трампа значительная доля товаров из Китая уже облагалась пошлинами в 10% или 25%. Страна является третьим по объему торговым партнером США, в ноябре на ее долю приходилось 11,3% от общего объема американской внешней торговли. Китай опережают только Мексика (15,4%) и Канада (13,8%), на товары из этих стран Трамп ввел пошлины в 25%.

Отвечая Соединенным Штатам, Китай 4 февраля также ввел 10-процентную пошлину на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Кроме того, Пекин ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил американские компании PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina в реестр ненадежных.

Помимо этого, китайские власти начали расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.