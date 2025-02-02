 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
На товары из Мексики и Канады пошлины составят 25%, на китайские — 10%. Трамп ранее объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. Об этом сообщает CNN.

На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, а на товары из Китая — 10%, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Associated Press отмечает, что пошлины на энергоресурсы из Канады составят 10%. «Более низкая ставка на энергоносители отражает желание свести к минимуму любое значительное повышение цен на бензин или коммунальные услуги», — пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро заявил, что США дополнительно увеличат тарифы, если власти Канады, Мексики и Китая прибегнут к ответным мерам на действия Вашингтона.

Трамп пообещал ввести пошлины против этих трех стран в ноябре. Он объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.

Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за «ужасного отношения» к США
Политика

По данным Bloomberg, Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, которые обложат ответными пошлинами. Глава МИДа Мелани Жоли после встречи с госсекретарем США Марко Рубио также предупредила об ответных мерах.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрарда подчеркнул, что в случае введения пошлин это ударит по американским автомобильным компаниям, работающим в стране, в том числе по General Motors и Ford Motor, которые производят 88% пикапов, продаваемых в США.

В посольстве Китая в США также отметили, что в войне тарифов между Пекином и Вашингтоном не будет победителя. «США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — заявил официальный представитель китайского посольства Лю Пэнъюй.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Персоны
Иван Сало
Дональд Трамп пошлины Китай США Канада Мексика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

Материалы по теме
Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за «ужасного отношения» к США
Политика
Трюдо предупредил о тяжелых временах из-за пошлин Трампа
Политика
Трамп пригрозил БРИКС из-за доллара: «привет» пошлинам и «прощай» Америке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 02:30
WSJ сообщила о связи «такси для генералов» и авиакатастрофы в ВашингтонеОбщество, 02:27
Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и МексикиПолитика, 02:14
Умер бывший капитан одесской команды-чемпиона КВН Валерий ХаитОбщество, 01:46
Минобороны России сообщило о ракетном ударе ВСУ по интернату в СуджеПолитика, 01:11
В Гамбурге на протесты против политики ХДС и АдГ вышли 60 тыс. человекПолитика, 01:05
Порошенко назвал, что может привести к «убийству единства» на УкраинеПолитика, 00:50
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Протестующие студенты заблокировали три моста в сербском Нови-СадеПолитика, 00:22
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 00:09
Reuters узнал, каков план США на победителя возможных украинских выборовПолитика, 00:06
Нетаньяху в США обсудит второй этап сделки с ХАМАС и встретится с ТрампомПолитика, 01 фев, 23:52
Трамп заявил о согласии Венесуэлы принимать нелегалов и преступниковПолитика, 01 фев, 23:27
Суд в Курске арестовал фигуранта дела о фортификациях, укравшего ₽51 млнПолитика, 01 фев, 23:08
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 01 фев, 23:07