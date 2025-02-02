Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. Об этом сообщает CNN.
На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, а на товары из Китая — 10%, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Associated Press отмечает, что пошлины на энергоресурсы из Канады составят 10%. «Более низкая ставка на энергоносители отражает желание свести к минимуму любое значительное повышение цен на бензин или коммунальные услуги», — пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.
Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро заявил, что США дополнительно увеличат тарифы, если власти Канады, Мексики и Китая прибегнут к ответным мерам на действия Вашингтона.
Трамп пообещал ввести пошлины против этих трех стран в ноябре. Он объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.
По данным Bloomberg, Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, которые обложат ответными пошлинами. Глава МИДа Мелани Жоли после встречи с госсекретарем США Марко Рубио также предупредила об ответных мерах.
Министр экономики Мексики Марсело Эбрарда подчеркнул, что в случае введения пошлин это ударит по американским автомобильным компаниям, работающим в стране, в том числе по General Motors и Ford Motor, которые производят 88% пикапов, продаваемых в США.
В посольстве Китая в США также отметили, что в войне тарифов между Пекином и Вашингтоном не будет победителя. «США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — заявил официальный представитель китайского посольства Лю Пэнъюй.
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