Китай после вступления в силу пошлин США ввел тарифы на уголь и СПГ из Штатов

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

США и Китай начали торговую войну после решения Трампа о тарифах, под ответные меры попали Google, американские СПГ, нефть, уголь и сельхозтехника. Пекин остается среди крупнейших торговых партнеров Вашингтона

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Об этом сообщил китайский Минфин.

Пекин ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил несколько компаний в реестр ненадежных: PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina.

Кроме того, начато расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.

Bloomberg предполагает, что претензии Китая к Google могут касаться операционной системы Android, браузера Chrome либо онлайн-рекламы, и называет расследование скорее символическим шагом, поскольку корпорация покинула китайский рынок в 2010-м в связи с конфликтом с правительством, а бизнес в республике ограничен в основном рекламой местных фирм.

Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.

Китай — третий по объему торговый партнер США, в ноябре на его долю приходилось 11,3% от общего объема американской внешней торговли. Его опережают только Мексика (15,4%) и Канада (13,8%). Россия не входит в топ-15 торговых партнеров США. Значительная доля товаров из Китая уже облагаются пошлинами на 10% или 25%. Объем китайского экспорта в США превышает $400 млрд, причем Пекин закупает значительно меньше товаров за границей, чем поставляет. Китай отчитался в январе, что его положительное сальдо торгового баланса достигло почти $1 трлн в 2024 году. Как отмечает New York Times, китайский торговый профицит в 2024-м значительно превысил показатель любой другой страны за последнее столетие.

Трамп накануне, 3 февраля, рассказал о планах созвониться с китайским председателем Си Цзиньпинем, пока точных данных о дате их разговора нет.

Республиканец планировал ввести аналогичные меры против других крупнейших торговых партнеров — Канады и Мексики, но пошлины удалось отсрочить после переговоров сторон.