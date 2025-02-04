Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Об этом сообщил китайский Минфин.
Пекин ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил несколько компаний в реестр ненадежных: PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina.
Кроме того, начато расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.
Bloomberg предполагает, что претензии Китая к Google могут касаться операционной системы Android, браузера Chrome либо онлайн-рекламы, и называет расследование скорее символическим шагом, поскольку корпорация покинула китайский рынок в 2010-м в связи с конфликтом с правительством, а бизнес в республике ограничен в основном рекламой местных фирм.
Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.
Китай — третий по объему торговый партнер США, в ноябре на его долю приходилось 11,3% от общего объема американской внешней торговли. Его опережают только Мексика (15,4%) и Канада (13,8%). Россия не входит в топ-15 торговых партнеров США.
Значительная доля товаров из Китая уже облагаются пошлинами на 10% или 25%. Объем китайского экспорта в США превышает $400 млрд, причем Пекин закупает значительно меньше товаров за границей, чем поставляет. Китай отчитался в январе, что его положительное сальдо торгового баланса достигло почти $1 трлн в 2024 году.
Как отмечает New York Times, китайский торговый профицит в 2024-м значительно превысил показатель любой другой страны за последнее столетие.
Трамп накануне, 3 февраля, рассказал о планах созвониться с китайским председателем Си Цзиньпинем, пока точных данных о дате их разговора нет.
Республиканец планировал ввести аналогичные меры против других крупнейших торговых партнеров — Канады и Мексики, но пошлины удалось отсрочить после переговоров сторон.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»
Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине
Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео
РБК запускает винный салон. Расписание
Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка
Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории