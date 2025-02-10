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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Reuters рассказал, как китайские экспортеры не заметили пошлины Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
Китайские производители готовы поступиться прибылью и переложить часть расходов на конечных покупателей в США в связи с тарифами Трампа. Они уверены в неспособности Вашингтона найти им замену
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против импорта из Китая, не помешали китайским поставщикам, пишет Reuters, побеседовав с трейдерами в городе Иу — мировым лидером по оптовому мелкосерийному производству.

В предвыборных речах Трамп угрожал ввести 60-процентные тарифы на импорт из Китая, но в результате была введена 10-процентная пошлина. Вместе с тем республиканец обещает отменить беспошлинный режим (так называемое правило de minimis) для недорогих посылок, он был лазейкой для мелкого импорта.

«[Даже если] вы увеличите [тариф] до 50%, это никак не повлияет на нас», — рассказал агентству владелец магазина игрушек Jinqi Wanju Цзэн Хао, пояснив, что продукция остается высокорентабельной и компания может взять на себя часть пошлинных трат.

Китайские поставщики не испытывают недостатка в заказах, заверила Эбби Джин, которая занимается скупкой товаров в Иу от лица импортеров из США, Ближнего Востока и Австралии. Как пояснила Джин, производители могут согласиться получать меньше прибыли, но в конечном счете дополнительные расходы лягут на плечи конечных потребителей в стране с высокими импортными пошлинами, а значит, именно они будут сталкиваться с последствиями своей экономической политики. «Смогут ли США найти страну, способную заменить нас, — вопрос, который они должны сами себе задать», — добавила она.

Другие собеседники Reuters рассказали, что успели подготовиться к пошлинам от Трампа и удар по ним не будет таким большим, как ожидается.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Новые пошлины США против Китая были введены неделю назад. Спустя около десяти минут после их вступления в силу Пекин объявил о собственных тарифах на американскую промышленность: 10-процентной пошлиной будут облагаться поставки нефти и сельскохозяйственной техники, 15-процентной — угля и сжиженного природного газа (СПГ). Китайские пошлины вступят в силу в понедельник, 10 февраля.

По подсчетам Goldman Sachs, китайские тарифы охватывают импорт из США на $14 млрд, тогда как от тарифов Трампа пострадали китайские товары на $525 млрд.

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Дональд Трамп

Ответ Пекина был сдержанным и оставляет возможности для переговоров, считают опрошенные Washington Post экономисты. Китайские власти составляют перечень американских технологических компаний, против которых могут инициировать антимонопольные проверки и другие меры воздействия, чтобы повлиять на их руководство, входящее в окружение Трампа, выяснила Wall Street Journal. Источники издания пояснили, что Пекин хочет «собрать побольше карт» в преддверии переговоров с США.

Китай уже объявил о начале антимонопольного расследования в отношении Google и Nvidia.

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Китай США пошлины торговля
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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