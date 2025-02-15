WSJ назвала возможную причину крушения первого F-16 на Украине

Причиной крушения F-16 на Украине в августе мог быть дружественный огонь, вызванный в том числе нежеланием США открывать Киеву доступ к сети обмена данными Link 16, пишет WSJ. Она помогает отслеживать передвижение подразделений

Причиной крушения первого истребителя F-16 на Украине в августе 2024 года мог быть дружественный огонь. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинского законодателя и другие источники.

Когда первые F-16 прибыли на Украину, администрация Джо Байдена, занимавшего тогда пост президента США, не раскрыла Киеву ключевую технологию, которая помогает наземным подразделениям ПВО различать дружественные и враждебные цели, пишет газета. Речь идет о военной тактической сети обмена данными Link 16, которая помогает в реальном времени отслеживать всех участников — самолеты, ПВО и другие наземные подразделения, а также позиции командования. Link 16 делает совместные операции более безопасными для союзников и более эффективными против врага, отмечает WSJ.

К моменту прибытия истребителей на Украину ни они сами, ни переданные Киеву системы ПВО Patriot не были оснащены должным образом, чтобы использовать Link 16, сказали изданию собеседники. Эту информацию WSJ подтвердил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Link 16 — важный и чувствительный инструмент в обороне союзников, поэтому администрация Байдена могла преднамеренно не поделиться доступом к нему с Киевом из осторожности, отмечает WSJ.

Первая партия американских истребителей F-16 была передана Киеву 31 июля 2024 года Нидерландами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские силы впервые применили полученные F-16, чтобы сбить российские ракеты во время ударов 26 августа. В тот день российское Минобороны сообщало о массированном ударе по украинским энергообъектам.

Через несколько дней WSJ со ссылкой на источники сообщила о крушении первого F-16 на Украине. Позднее это, а также гибель управлявшего истребителем летчика Алексея Меся с позывным Moonfish («Мунфиш», рыба-луна) подтвердили украинские ВВС.

Американский чиновник тогда сообщил WSJ, что, по предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота. Однако позднее западный чиновник сообщил The New York Times о «признаках», что F-16 мог быть сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Версии с ошибкой пилота и технической неисправностью, по данным издания, также не исключались.

О том, что F-16 могли поразить из ЗРК по ошибке «из-за дискоординации между подразделениями», заявляла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Зеленский после крушения отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причину он не назвал. После озвученной Безуглой версии Олещук обвинил ее в дискредитации военного руководства страны. После увольнения он процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно».

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