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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский уволил командующего авиацией ВСУ после крушения F-16

Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ лишились первого американского истребителя, в Верховной раде выступили с утверждением, что его сбила ракета Patriot, но в ВСУ это отвергли
Николай Олещук
Николай Олещук (Фото: kpszsu / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, указ опубликован на сайте главы государства.

В понедельник, 26 августа, украинская армия потеряла первый американский истребитель F-16. Источник Wall Street Journal рассказал, что F-16 не был сбит, а крушение произошло, вероятно, из-за ошибки пилота.

С истребителем была потеряна связь, после чего выяснилось, что самолет разбился, сообщил Генштаб ВСУ. Пентагон не стал комментировать произошедшее.

В Верховной раде раскритиковали руководство Воздушных сил, депутат Марьяна Безуглая заявила, что самолет по ошибке сбили ракетой ЗРК Patriot. Олещук ответил на это обещанием, что депутату однажды придется просить прощения перед армией. «Вы в очередной раз облили грязью меня и особенно воздушные силы, вы дискредитировали производителей американского вооружения — основного союзника Украины — США!», — заявил он.

В день крушения истребителя Россия нанесла по Украине массированный удар. Зеленский затем рассказал, что F-16 были применены, чтобы сбивать российских ракет.

Россия осуждает западную помощь Украине, считая, что она лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
F-16 истребители Украина Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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