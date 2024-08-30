Командующий ВВС Украины обвинил депутата Рады в дискредитации из-за F-16
Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук обвинил депутата Верховной рады Марьяну Безуглую в дискредитации высшего военного руководства страны из-за ее поста о крушении американского F-16.
«Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде», — написал Олещук в телеграм-канале.
Он добавил, что депутат «дискредитировала» еще и производителей американского оружия, которые являются основными союзниками Украины. Олещук пообещал, что Киев выяснит причины катастрофы, расследование уже идет.
Безуглая ранее написала, что F-16 сбили из ЗРК Patriot по ошибке — «из-за дискоординации между подразделениями». В Пентагоне заявили, что не готовы подтвердить эту информацию. Позднее Безуглая опубликовала еще один пост, в котором обратилась лично к Олещуку, упрекнув его за молчание.
F-16 разбился в понедельник, 26 августа, первой об этом сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Позднее информацию подтвердил украинский Генштаб. В результате крушения погиб летчик Алексей Месь. Россия 26 августа нанесла массированный удар по украинским энергообъектам.
Это был первый истребитель F-16, который потеряла Украина. Первая партия самолетов прибыла в страну 31 июля, по информации The Economist, пока Киеву передали 10 таких истребителей. Всего коалиция по передаче F-16 Украине, которую возглавляют Нидерланды и Дания, должна передать 79 самолетов.
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