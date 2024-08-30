 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Командующий ВВС Украины обвинил депутата Рады в дискредитации из-за F-16

Командующий ВВС Украины Олещук обвинил Безуглую в дискредитации из-за F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина ведет расследование крушения F-16, а депутату Безуглой придется отвечать за свои слова в суде, сказал генерал Олещук. Она ранее заявила, что истребитель был потерян из-за «дискоординации между подразделениями»
Марьяна Безуглая
Марьяна Безуглая (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук обвинил депутата Верховной рады Марьяну Безуглую в дискредитации высшего военного руководства страны из-за ее поста о крушении американского F-16.

«Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде», — написал Олещук в телеграм-канале.

Он добавил, что депутат «дискредитировала» еще и производителей американского оружия, которые являются основными союзниками Украины. Олещук пообещал, что Киев выяснит причины катастрофы, расследование уже идет.

США подключились к расследованию крушения F-16 на Украине
Политика
Истребитель F-16

Безуглая ранее написала, что F-16 сбили из ЗРК Patriot по ошибке — «из-за дискоординации между подразделениями». В Пентагоне заявили, что не готовы подтвердить эту информацию. Позднее Безуглая опубликовала еще один пост, в котором обратилась лично к Олещуку, упрекнув его за молчание.

F-16 разбился в понедельник, 26 августа, первой об этом сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Позднее информацию подтвердил украинский Генштаб. В результате крушения погиб летчик Алексей Месь. Россия 26 августа нанесла массированный удар по украинским энергообъектам.

Это был первый истребитель F-16, который потеряла Украина. Первая партия самолетов прибыла в страну 31 июля, по информации The Economist, пока Киеву передали 10 таких истребителей. Всего коалиция по передаче F-16 Украине, которую возглавляют Нидерланды и Дания, должна передать 79 самолетов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Украина Марьяна Безуглая F-16
Материалы по теме
США подключились к расследованию крушения F-16 на Украине
Политика
Экс-спикер Воздушных сил призвал СБУ заняться Безуглой после слов об F-16
Политика
Депутат Рады назвала причину крушения переданного Украине F-16
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Мосбиржа назвала последний день торгов акциями SolidcoreИнвестиции, 17:14
Петер Сийярто показал вид из офиса «Газпрома»Политика, 17:14
В Одессе работники военкомата подрались с призывникамиПолитика, 17:11
Стали известны результаты жеребьевки Лиги конференцийСпорт, 17:04
Минюст признал иноагентом Галину Тимченко⁠Политика, 17:04
Судья Верховного суда Татарстана объяснил гражданство США у детейПолитика, 16:54
В Харьковской ВГА заявили о тяжелых боях на купянском участке фронтаПолитика, 16:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Королева марафонов» признала вину и решила продать квартируОбщество, 16:43
Новые учебники истории для школьников утвердят к декабрюОбщество, 16:36
Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на годСпорт, 16:33
В Рособрнадзоре отказались от идеи круглогодичной пересдачи ЕГЭОбщество, 16:30
Командующий ВВС Украины обвинил депутата Рады в дискредитации из-за F-16Политика, 16:28
Последствия обрушившегося на Японию тайфуна «Шаньшань». ФотогалереяОбщество, 16:26 
Верховный суд разрешил водителям «обгон паровозиком» по «встречке»Авто, 16:14