ВВС Украины подтвердили гибель разбившегося на F-16 летчика
Украинский летчик Алексей Месь, который управлял первым переданным Киеву истребителем F-16, погиб 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил страны в телеграм-канале.
Прощание с пилотом, который откликался на позывной Moonfish («Мунфиш», рыба-луна), прошло в четверг, 29 августа. Погибший имел воинское звание подполковника, ему присвоили звание полковника посмертно.
Ранее военные телеграм-каналы, в том числе «Военная хроника», обратили внимание на пост главы горсовета Луцка Игоря Полищука, где говорилось о гибели подполковника Меся. По данным канала, он был заместителем командира 114-й бригады тактической авиации и проходил обучение на F-16. Пост Полищук позднее удалил.
29 августа The Wall Street Journal написала, что ВСУ потеряли первый самолет F-16. Крушение произошло спустя несколько недель после того, как самолет доставили на Украину. Источник газеты рассказал, что F-16 не был сбит, а крушение произошло, вероятно, из-за ошибки пилота.
В Генштабе ВСУ заявили, что «во время захода на цель» с одним из F-16 была потеряна связь, потом выяснилось, что он разбился. Пентагон не стал комментировать потерю Украиной истребителя.
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