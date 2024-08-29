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Военная операция на Украине ,  
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ВВС Украины подтвердили гибель разбившегося на F-16 летчика

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинский летчик Алексей Месь, который управлял первым переданным Киеву истребителем F-16, погиб 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил страны в телеграм-канале.

Прощание с пилотом, который откликался на позывной Moonfish («Мунфиш», рыба-луна), прошло в четверг, 29 августа. Погибший имел воинское звание подполковника, ему присвоили звание полковника посмертно.

Генштаб Украины подтвердил потерю первого F-16
Политика
Истребитель F-16

Ранее военные телеграм-каналы, в том числе «Военная хроника», обратили внимание на пост главы горсовета Луцка Игоря Полищука, где говорилось о гибели подполковника Меся. По данным канала, он был заместителем командира 114-й бригады тактической авиации и проходил обучение на F-16. Пост Полищук позднее удалил.

29 августа The Wall Street Journal написала, что ВСУ потеряли первый самолет F-16. Крушение произошло спустя несколько недель после того, как самолет доставили на Украину. Источник газеты рассказал, что F-16 не был сбит, а крушение произошло, вероятно, из-за ошибки пилота.

В Генштабе ВСУ заявили, что «во время захода на цель» с одним из F-16 была потеряна связь, потом выяснилось, что он разбился. Пентагон не стал комментировать потерю Украиной истребителя.

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Теги
военно-воздушные силы ВВС Украины летчик пилот F-16 истребитель F-16
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