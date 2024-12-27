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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон отказался комментировать данные о сбитом в Запорожье F-16

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Военная операция на Украине
В Пентагоне направили вопрос о сбитом F-16 в Запорожской области украинской стороне. Рогов заявил, что истребитель был сбит 26 декабря во время ракетного удара украинской стороны по подконтрольной Москве части Запорожской области

Пентагон не комментирует сообщения о том, что поставленный Украине истребитель F-16 производства США был сбит в Запорожской области, заявил представитель ведомства агентству ТАСС.

«У Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — сказал он.

26 декабря председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в телеграм-канале, что в Запорожской области сбит F-16. По его словам, это произошло, когда истребитель находился «на пусковой позиции» в ходе ракетного удара по части региона, подконтрольной России.

Запорожская область наряду с Херсонской, а также ДНР и ЛНР осенью 2022 года вошла в состав России. Российские войска контролируют около 70% региона. Остальная часть, в том числе административный центр — город Запорожье, остаются под контролем Киева. Временным административным центром с 2023 года является Мелитополь.

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Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились передать Украине 79 истребителей F-16. Первые самолеты от Нидерландов Киев получил в июле, в начале декабря украинский президент Владимир Зеленский сообщил о прибывшей в страну второй партии F-16 от Дании. Число полученных истребителей не называлось. Всего в этом году Украина рассчитывает получить 20 истребителей.

Зеленский рассказал, что впервые украинские военные применили F-16 26 августа. В тот же день был утерян первый истребитель, при крушении погиб пилот Алексей Мес с позывным Moonfish («Рыба-Луна»).

Точная причина крушения самолета не установлена. The New York Times писала, что его могли сбить сами украинские силы из зенитно-ракетной установки Patriot. Однако позже опрошенные газетой американские чиновники усомнились в этом.

Рассматриваются различные версии крушения, среди них — техническая неисправность и ошибка пилота. Так, источники Breaking Defense в украинской оборонной промышленности допустили, что фрагменты сбитой ракеты могли повредить двигатель и другие части самолета. 

Москва осуждает поставки вооружения Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Пентагон Владимир Рогов Запорожская область F-16
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