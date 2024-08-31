NYT сообщила о признаках того, что F-16 могли сбить из Patriot

Версии о неисправности и ошибке пилота также не исключаются, пишет газета. 26 августа ВСУ потеряли первый из поставленных западными странами истребитель F-16

Переданный Украине истребитель F-16 мог быть сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot, на «признаки» этого указал западный чиновник, проинформированный о предварительном расследовании катастрофы, пишет The New York Times.

Версии о неисправности и ошибке пилота также не исключаются, отмечает издание. Как говорила ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, там не могут подтвердить, что полученный Киевом самолет был сбит из Patriot. О том, что F-16 могли поразить из ЗРК по ошибке «из-за дискоординации между подразделениями», заявляла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Потеря одного из поставленных на Украину самолетов вскоре после их получения является серьезным ударом по усилиям Киева убедить союзников по НАТО в том, что он может справиться со сложным западным оружием, указывает газета.

Пилот F-16 Алексей Месь, погибший в результате крушения, проходил ускоренное обучение полетам на этих истребителях. США и Украина сотрудничают в расследовании катастрофы.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причину он не назвал. После озвученной Безуглой версии Олещук обвинил ее в дискредитации военного руководства страны. После увольнения он процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно».

ВСУ потеряли первый из поставленных западными странами F-16 26 августа. В тот день российское Минобороны отчитывалось о нанесении массированного удара по укранским энергообъектам. Зеленский затем сказал, что Киев применил F-16, чтобы сбить российские ракеты во время ударов по энергетической инфраструктуре.