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Bloomberg узнал о штрафах за непредоставление данных об активах России

Bloomberg: ЕК предложила штрафы за непредоставление данных о замороженных активах России
ЕК предложила усилить ответственность для банков, связанную с предоставлением информации о замороженных активах россиян. Ранее юристы рекомендовали Брюсселю собрать точные данные, чтобы направить активы на восстановление Украины
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЕС в рамках десятого пакета антироссийских санкций намерен обязать банки передавать данные о замороженных активах Банка России, сообщает Bloomberg со ссылкой на черновой вариант предложения Еврокомиссии.

Агентство указывает, что контроль над масштабами связанных с государством активов, в том числе Центробанка, рассматривается как первый шаг к изучению путей потенциального использования этих средств для восстановления Украины.

ЕК также предложила усилить ответственность, связанную с предоставлением информации о замороженных активах российских компаний и граждан. Как пишет агентство со ссылкой на документы, исполнительный орган ЕС предлагает штрафы до $50 тыс. для физических лиц и 10% годового оборота для юридических лиц за непредоставление необходимой информации.

Ранее Bloomberg передавал, что запросить у банков подробную информацию об объеме замороженных российских активов, чтобы использовать их для восстановления Украины, рекомендовала юридическая служба. Агентство указало, что, по оценке европейских чиновников, речь может идти о $258 млрд, эти выводы они сделали на основе данных из отчета ЦБ за 2022 год. В ноябре Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС писало, что в общей сложности страны Евросоюза заморозили российских активов на €68 млрд, в них также входит часть национальных резервов России, но пока точно оценить эту сумму нельзя. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — $300 млрд.

В МИД России указывали, что Еврокомиссия пытается «не мытьем, так катаньем» легитимизировать санкции и присвоить российские активы. Кремль сравнивал заморозку активов российских бизнесменов с ограблением на Диком Западе.

Подготовку десятого пакета санкций против России в январе анонсировала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он будет направлен на закрытие имеющихся лазеек, исключение шансов обхода санкций и появление последствий для тех, кто пытается это делать. Позднее, 10 февраля, фон дер Ляйен сообщила, что пакет будет включать ограничение на экспорт товаров на сумму более €10 млрд, а также предупредила, что санкции ударят по «военной машине» России и основам ее экономики.

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Politico сообщила, что Брюссель намерен запретить экспорт из ЕС в Россию грузовиков и строительной техники, а в обратном направлении — запретить импорт из России в европейские страны каучука и битума. Bloomberg передавал, что под санкции попадут Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк, Reuters уточнил, что их отключат от SWIFT.

 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Еврокомиссия российские активы Банк России резервы Украина
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