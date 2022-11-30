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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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В МИДе заявили о лихорадочных попытках ЕС присвоить активы России

Замглавы МИДа Грушко: ЕС «не мытьем, так катаньем» пытается присвоить активы России
ЕС хочет «своровать» активы российских физических и юридических лиц всеми способами, считает замглавы МИДа Александр Грушко. Глава Еврокомиссии ранее допустила создание структуры для управления заблокированными активами России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Еврокомиссия пытается «не мытьем, так катаньем» легитимизировать свои санкции и присвоить российские активы. Такое мнение выразил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьем, так катаньем изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — заявил он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в Twitter видеообращение, в котором допустила, что Брюссель с партнерами может создать структуру, чтобы управлять заблокированными российскими средствами, а затем использовать на компенсацию Украине. Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС заблокировал €300 млрд резервов Банка России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. При этом Politico со ссылкой на внутренний документ Евросоюза писала, что в общей сложности ЕС заморозил российские активы на €68 млрд (в эту сумму входит часть резервов России). В апреле ЕК называла цифру €29,5 млрд, туда входили как счета, так и имущество.

«Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», — добавила фон дер Ляйен. В конце октября она заявила, что конфискация активов является целью Брюсселя, но для этого необходима правовая база. По словам фон дер Ляйен, юридически это непросто и Брюсселю предстоит много работы. Кремль отмечал, что многие российские активы «просто сворованы конкретными странами», эти действия незаконны.

Резервы российского Центробанка были заморожены в конце февраля, вскоре после начала спецоперации России на Украине, уже 28 февраля санкции против российского Центробанка, запрещающие любые транзакции с принадлежащими ему средствами, ввели страны ЕС и США. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — $300 млрд. Как сообщал Центробанк, по состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд (они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте).

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
МИД Александр Грушко российские активы ЕС
Новогодний Миллиард
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Миллионы реальных победителей
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Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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