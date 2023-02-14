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Пентагон заявил о восьми участниках коалиции по поставкам Leopard Киеву

Министр обороны США Остин: в коалицию по поставкам Leopard Украине вошли восемь стран
Фото: Минобороны Канады / Reuters
Фото: Минобороны Канады / Reuters

В коалицию по поставкам Украине танков Leopard вошли восемь стран, заявил министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО. По его словам, это Дания, Испания, Канада, Нидерланды, ФРГ, Польша, Норвегия и Португалия.

Остин подчеркнул, что цель НАТО — «не только в том, чтобы передавать технику, но и в том, чтобы обеспечивать военные возможности на долгий срок».

Он добавил, что помощь Украине планируется оказывать в долгосрочной перспективе и главы оборонных ведомств обсудят промышленные инициативы, чтобы ее поддерживать.

Ранее о необходимости «танковой коалиции» для контрнаступления Украины в военном конфликте с Россией говорил министр обороны Украины Алексей Резников. «То есть мы будем использовать их в качестве «стального кулака» для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы», — заявил Резников.

31 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить до 140 танков западных моделей в ходе первых поставок от участниц коалиции. Тогда он говорил, что в союз входят 12 участников, но добавил, что «рано называть все страны коалиции».

Российские власти критикуют поставки оружия Украине. Президент Владимир Путин заявил, что Москва знает, «чем ответить», и подчеркнул, что «применением бронетехники дело не закончится».

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Теги
США НАТО Ллойд Остин танк Leopard Украина
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