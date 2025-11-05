Рябков заявил, что пространства для продления ДСНВ нет

Замглавы МИДа напомнил о предложении Путина придерживаться ограничений в рамках ДСНВ еще год после истечения срока соглашения в феврале 2026 года

Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Речи о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США сейчас не идет, «пространства для этого на сегодня нет», заявил журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков. Его слова приводит «Вы слушали Маяк».



Рябков отметил, что соглашение в 2021 году продлевали на пять лет. Повторного продления на какой-либо срок не предусмотрено, указал он, также напомнив, что в феврале 2023-го Россия объявила о приостановке своего участия в договоре.

«Мы выступили с инициативой, с предложением американцам придерживаться центральных количественных ограничений еще в течение года после истечения срока действия договора при понимании, что США воздержатся от дестабилизирующих шагов в стратегической сфере», — добавил дипломат.

Соответствующее предложение президент Владимир Путин озвучил в конце сентября на совещании с Совбезом. Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил инициативу. Месяц спустя, после испытаний ракеты «Буревестник», в Кремле сообщили, что Вашингтон пока не вышел на официальный диалог по вопросу ДСНВ.

Глава МИДа Сергей Лавров также отмечал, что Москва ждет официального ответа США на инициативу Путина, указав при этом, что «ни о каком продлении ДСНВ давно речь не идет». Для нового российско-американского соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений нужна принципиально иная ситуация в отношениях двух стран, считает министр.

Россия и США подписали соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 8 апреля 2010 года в Праге, год спустя оно вступило в силу. ДСНВ касается следующих категорий оружия: межконтинентальные баллистические ракеты, их пусковые установки и заряды; баллистические ракеты подводных лодок, их пусковые установки и заряды; тяжелые бомбардировщики и их ядерное вооружение. Соглашение утратит силу в феврале 2026-го.