Bloomberg сообщил о планах ЕС отказаться от СПГ и алюминия из России
ЕС в рамках нового, 16-го, пакета санкций против России рассматривает возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрета на импорт алюминия, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Кроме того, в ЕС обсуждают ограничения в отношении российских судов, а также возможность отключить от банковской системы SWIFT еще ряд банков. Агентство отмечает, что сроки и масштаб санкций в отношении алюминия еще не определены, они могут быть поэтапными.
По словам чиновников и дипломатов, ограничения в отношении СПГ могут быть введены либо в рамках санкций, либо в рамках дорожной карты. Не исключено сочетание обоих вариантов, отмечают собеседники. По мнению некоторых источников, санкции против трубопроводного газа нецелесообразны, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия и Словакия, все еще полагаются на поставки из России. Запрет на поставки СПГ более осуществим, поскольку Испания, Бельгия и Франция, на которые приходится наибольшая доля импорта, не должны блокировать санкции, считают чиновники.
На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что на фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет. ЕС продолжает закупать рекордные объемы СПГ у России, отмечало агентство. Если в 2020 году в Европу поступило около 10,5 млн т, то в прошлом году поставки выросли до рекордных 15,5 млн т.
В июне прошлого года Брюссель ввел новый пакет санкций против России, который включает в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны.
Агентство Reuters сообщало, что ЕК предложит странам Евросоюза проект пакета санкций, в который войдет запрет на импорт российского алюминия.
Запрет на импорт российского алюминия уже ввели США и Великобритания. ЕС запретил только поставки алюминиевой проволоки, фольги и некоторых труб в конце 2023 года.
В Европарламенте весной 2024 года отмечали, что ЕС ежегодно импортирует из России алюминия на сумму около €2,3 млрд, несмотря на усилия по снижению зависимости от российского металла: с 2018 года, по оценкам ЕП, его доля в общем объеме поставок сократилась с 25 до 8%.
Евросоюз рассчитывает ввести новый пакет санкций против России к третьей годовщине конфликта на Украине — 24 февраля.
В Кремле называли санкции «обоюдоострым оружием», которое «бумерангом бьет» по интересам стран, которые их вводят. У Москвы есть опыт «минимизации последствий» от них, заверяли там.
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