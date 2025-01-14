Bloomberg узнал о срочной скупке нефти Китаем из-за санкций против России

Китай ожидает перебоев с поставками нефти из-за санкций против России и Ирана и решил срочно закупить топливо на Ближнем Востоке, в Африке и Америке, пишет Bloomberg. Под ограничения США, в частности, попала «Газпром нефть»

Фото: Ma Ke / XinHua / Global Look Press

Государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая, в том числе Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong, рассылают запросы на срочную покупку сырой нефти, готовясь к возможным перебоям поставок топлива из-за ужесточения санкций в отношении России и Ирана, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

По данным собеседников агентства, Пекин рассматривает импорт нескольких видов топлива с Ближнего Востока и из Африки, а также из Северной и Южной Америки. Наиболее частый срок поставок в запросах — февраль, уточнили трейдеры.

Действия ряда крупнейших покупателей нефти в Китае связаны с опасениями снижения производительности небольших НПЗ, чья прибыль сократилась задолго до последних санкций США, из-за отсутствия доступа к российскому и иранскому топливу по сниженным ценам, отмечает Bloomberg. Если последние потерпят неудачу, то более крупные игроки намерены вмешаться, предотвратить внутренний дефицит топлива и обеспечить энергетическую безопасность КНР, пишет агентство.

10 января США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также в отношении их дочерних компаний. Под ограничения попали свыше 180 судов (нефтетанкеры, ледокол, суда снабжения, СПГ-танкеры), которые Вашингтон посчитал «частью теневого флота» для перевозки топлива. Помимо прочего санкции затронули компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», осуществляющие страхование морских перевозок. В Белом доме называли ограничения против российского энергетического сектора самими значительными из когда-либо введенных.

Как отмечает Bloomberg, эти меры отразились на азиатском нефтяном рынке и теперь с последствиями «изо всех сил пытаются справиться» и покупатели, и грузоотправители, и портовые операторы. Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков писал, что НПЗ в Китае и Индии будут вынуждены нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что грозит ростом цен и стоимости фрахта. По данным агентства, за 11 месяцев 2024 года поставки российской нефти в Китай, включая трубопроводные, выросли на 2%, до 2,159 млн баррелей в сутки, или на 20% от общего объема импорта.