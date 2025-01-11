Россия осталась одним из крупнейших поставщиков газа в Испанию

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Испанию (21,3% от общего объема), обогнав США и уступив Алжиру. В июне 2023-го Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ в Испанию

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Россия заняла второе место среди поставщиков природного газа в Испанию по итогам 2024 года с долей 21,3% от общего объема импорта СПГ, следует из данных испанской энергетической компании Enagas, опубликованных в El Periodico de la Energia.

Объем поставок из России в Испанию в прошлом году составил 72 360 гигаватт-час (ГВт·ч), что почти соответствует уровню 2023 года (72 690 ГВт·ч). В публикации отмечается, что бóльшая часть российского газа поступает по долгосрочным контрактам с «Ямал СПГ».

Крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году стал Алжир — 38,5% от общего объема экспорта (131 202 ГВт·ч). Это на 12,8% больше объема поставок из Алжира годом ранее.

США, которые в 2022 году обогнали Алжир по поставкам газа в Испанию, в 2024-м стали третьим основным поставщиком сырья с 16,6% от общего объема — 56 435 ГВт·ч, что почти на 33% меньше, чем годом ранее, говорится в материале.

Подземные хранилища Испании по состоянию на 10 января заполнены почти на 80%, что больше обычного объема для этого времени года и выше, чем в среднем по Европе.

В результате санкций ЕС в ответ на начало российской военной операции на Украине, приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа и взрывов на «Северных потоках» поставки российского газа в Европу сократились. Брюссель заявлял о намерении полностью отказаться от российского топлива и нарастил закупки СПГ, в том числе из США и Катара.

Россия становилась крупнейшим поставщиком СПГ в Испанию, обогнав Алжир и США, в июне 2023 года. Тогда на долю российского газа пришлось 26,8% от общего объема. Российский посол в Мадриде Юрий Клименко осенью 2023-го говорил, что Испания нарастила импорт газа из России почти на 40%.