Reuters узнал о планах ЕС запретить импорт российского алюминия

ЕК предложит странам Евросоюза проект пакета санкций, в который войдет запрет импорта российского алюминия, пишет Reuters. По его данным, запрет будут вводить поэтапно. На алюминий из России приходится 8% общего объема импорта ЕС

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В 16-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может войти запрет на импорт алюминия, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов из ЕС.

По их информации, Еврокомиссия в ближайшее время представит странам — членам ЕС проект санкционного пакета, который включает эмбарго на поставки российского первичного алюминия. ЕК рассчитывает принять пакет ограничений к третьей годовщине конфликта — 24 февраля.

14 января Еврокомиссия провела неформальные консультации с представителями стран — участниц блока, рассказали собеседники агентства. Один из них рассказал, что запрет на импорт российского алюминия будет вводиться поэтапно.

Запрет на импорт российского алюминия уже ввели США и Великобритания. ЕС запретил только поставки алюминиевой проволоки, фольги и некоторых труб в конце 2023 года. Однако полный запрет импорта российского алюминия в Брюсселе считали маловероятным, хотя некоторые участники блока выступали за это. По данным Reuters, в декабре 2024-го эту идею поддержали Польша, Дания, Чехия, Швеция, Финляндия, Румыния, Ирландия, Эстония, Латвия и Литва.

В Европарламенте весной 2024 года отмечали, что ЕС ежегодно импортирует из России алюминия на сумму около €2,3 млрд, несмотря на усилия по снижению зависимости от российского металла: с 2018 года, по оценкам ЕП, его доля в общем объеме поставок сократилась с 25 до 8%.

Reuters отмечал, что в случае запрета импорта российского алюминия ЕС придется нарастить поставки из США и ближневосточных стран, при этом Брюссель будет агрессивно конкурировать с Вашингтоном за алюминий с Ближнего Востока. По оценкам агентства, ситуация будет схожей с введением санкций против «Русала» в 2018 году, которые тогда спровоцировали резкий рост цен на металл.

«Гонка за алюминием» будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях и те уже сталкиваются с высокими расходами на сырье, подчеркивал Reuters.

Москва считает санкции нелегитимными и неэффективными.