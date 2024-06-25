Кремль предупредил, что санкции «бьют бумерангом» по вводящим их странам

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Санкции — это обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьет по интересам вводящих их стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В ответ на вопрос о позиции Кремля по 14-му пакету санкций ЕС пресс-секретарь отметил, что новые ограничения, как и предыдущие, являются незаконными.

«Мы убеждены, что это обоюдоострое оружие и что во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят», — добавил Песков. Он подчеркнул, что у Москвы есть опыт «минимизации последствий» от ограничений, который власти продолжат развивать.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций, направленный против российской энергетики, финансового сектора и торговли 24 июня. Они включают ограничения на транзит сжиженного природного газа через европейские порты, меры против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений Банка России, ограничения на импорт гелия и другие.