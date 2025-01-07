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Война санкций ,  
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Bloomberg сообщил о рекордной закупке российского СПГ Евросоюзом

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Война санкций
Как пишет Bloomberg, на фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет. Вместе с тем объемы закупок российского СПГ, который не находится под санкциями, достигли нового рекорда
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Несмотря на прекращение транзита через Украину, ЕС продолжает закупать рекордные объемы российского газа, но уже в виде СПГ, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что объемы проданного СПГ уже превысили те, что Москва перекачивала через Украину до 1 января (в последние годы в среднем объем прокачки составлял 35-40 млн куб. м газа в сутки. — РБК). Так, согласно данным Bloomberg, если в 2020-м в Европу поступило около 10,5 млн т российского СПГ, то в 2024-м этот показатель вырос до рекордных 15,5 млн т.

Как пишет агентство, хотя против России регулярно ужесточаются санкции, страна, по всей видимости, закрепила за собой статус одного из ключевых поставщиков сырья в Европу. Более того, Москва планирует расширить экспорт сжиженного природного газа, одновременно направляя трубопроводный газ другим покупателям, таким как Китай.

«Европе по-прежнему будет нужен газ, поскольку все ее усилия отучить себя от российского газа не увенчались успехом. Вероятно, в конечном итоге ей придется покупать больше российского СПГ, чтобы компенсировать падение импорта природного газа из России», — сказала Bloomberg экономист Oxford Economics Татьяна Орлова

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Транзит через Украину долгое время оставался единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы (контракт истек в конце декабря, Украина отказалась его продлять). «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по газопроводу Ямал — Европа остановлены в 2022 году на фоне взаимных ограничений со стороны Польши и России. Прокачка по «Северному потоку» невозможна после подрыва обеих веток в сентябре 2022 года.

Сейчас, пишет Bloomberg, на фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет. Возрастает риск краткосрочного скачка цен, считают опрошенные агентством аналитики. На этом фоне Европа начала активно импортировать российский СПГ, который пока не находится под санкциями. Согласно подсчетам Института экономики энергетики и финансового анализа, в первом полугодии 2024-го Россия занимала второе место среди поставщиков СПГ в Европу с долей 21%. Первая позиция — у США (46% импорта), третья — у Катара (11%).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
СПГ Россия ЕС санкции импорт газа
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