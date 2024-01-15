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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о трех сбитых над Курской областью ракетах

Губернатор Старовойт: ПВО сбила три украинские ракеты над Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракеты сбили над территорией Фатежского района на севере области. Ранее Роман Старовойт сообщал о работе ПВО над Курском

По предварительным данным, средства ПВО сбили три украинские ракеты над Фатежским районом на севере Курской области, написал в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Ранее он сообщил, что над Курском и Курским районом сработали системы ПВО, и попросил жителей сохранять спокойствие.

Есть ли пострадавшие или разрушения, Старовойт не уточнил.

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Накануне, 14 января, поселок Теткино Глушковского района подвергся атаке беспилотников. В результате один человек пострадал, в двух домовладениях выбило окна. 9 января, сообщал Старовойт, село Горналь обстреляли со сторон Украины, погибла женщина. З января после обстрелов повреждения получила подстанция в Железногорском районе, возникший при этом скачок напряжения привел к гидроудару и прорыву теплотрассы.

В Курской области бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

5 января Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью Черного моря. Несколькими часами ранее десять ракет РСЗО «Ольха» сбили над Белгородом, власти сообщали о пострадавших.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роман Старовойт Курская область ракеты ПВО
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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