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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило о перехвате шести украинских ракет «Нептун»

Минобороны России сообщило о перехвате шести украинских ракет «Нептун» за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
Министерство обороны Российской Федерации в Москве
Министерство обороны Российской Федерации в Москве (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки перехватили шесть противокорабельных ракет «Нептун», а также 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке в телеграм-канале.

Кроме того, по данным министерства, российские ПВО сбили украинские самолеты Су-25 в районе Днепра (бывший Днепропетровск) и Су-27 в районе Кривого Рога, а также уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов противника в Харьковской области, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и Запорожской области.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Ранее украинские издания «Суспільне» и «Страна.ua» сообщали о взрывах в Днепре. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал о работе ПВО в регионе. Утром 7 января воздушную тревогу объявляли во всех регионах Украины.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 

Теги
Россия Украина Минобороны ПВО ракеты
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