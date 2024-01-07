Минобороны России сообщило о перехвате шести украинских ракет «Нептун»

Министерство обороны Российской Федерации в Москве (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки перехватили шесть противокорабельных ракет «Нептун», а также 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке в телеграм-канале.

Кроме того, по данным министерства, российские ПВО сбили украинские самолеты Су-25 в районе Днепра (бывший Днепропетровск) и Су-27 в районе Кривого Рога, а также уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов противника в Харьковской области, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и Запорожской области.

Ранее украинские издания «Суспільне» и «Страна.ua» сообщали о взрывах в Днепре. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал о работе ПВО в регионе. Утром 7 января воздушную тревогу объявляли во всех регионах Украины.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.