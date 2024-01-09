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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле села Горналь в Курской области погибла женщина

Старовойт: при обстреле села Горналь в Курской области погибла женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Днем во вторник, 9 января, при обстреле села Горналь в Курской области от полученных ранений погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина», — написал глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены два дома.

При обстреле Белгорода пострадали три человека
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Накануне губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении трех человек при ракетном обстреле Белгорода.

По его словам, системы ПВО на подлете к городу сбили тогда десять воздушных целей.

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«Есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности», — уточнил глава региона.

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Роман Старовойт обстрел гибель
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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