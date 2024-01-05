Над Черным морем сбили украинскую ракету «Нептун»

Военные в северо-западной части Черного моря сбили ракету «Нептун», предназначенную для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т. Перед этим в Севастополе дважды включали сигнал воздушной тревоги

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью Черного моря, сообщило Минобороны России.

Ракету сбили около 12:30 мск.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Их разработку на Украине вело местное конструкторское бюро «Луч» с 2013 года. Комплексы были созданы на основе советской ракеты Х-35. Впервые об уничтожении ракет этой модели Минобороны сообщило в прошлом августе, впоследствии ведомство несколько раз отчитывалось о сбитых «Нептунах».

Этим утром в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, в районе Севастопольской бухты применяли дымовую завесу в целях маскировки. Днем ранее власти сообщали о массированной ракетной атаке, в результате отражения которой в Севастополе упали «осколки от воздушных целей». Один человек получил ранения.

В ночь на 5 января десять ракет РСЗО «Ольха» сбили над Белгородом, жителей города попросили укрыться в убежищах. Два человека пострадали: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.