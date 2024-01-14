Старовойт: после атаки беспилотниками ВСУ в поселке Теткино есть раненый

В курском Теткино один человек пострадал в результате атаки дронов ВСУ

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Поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся атаке украинских беспилотников, один человек ранен, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

« К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Старовойт.

В результате атаки в двух домовладениях выбиты окна. Губернатор пообещал помочь собственникам в ремонте.

С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

В прошлый раз Старовойт сообщил об обстреле Теткино 30 декабря 2023 года. По его словам, тогда «насчитали восемь прилетов», пострадавших и разрушений не было. При этом линия электропередачи получила повреждения, из-за чего в нескольких домах не было света.