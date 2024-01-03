Старовойт: в Железногорске после обстрела без отопления остались 17 жилых домов

В Курской области после обстрела без отопления остались 17 жилых домов

В результате «воздушной атаки» ВСУ в Курской области повреждена подстанция, без света остались жители нескольких населенных пунктов. Возникший при этом скачок напряжения привел к гидроудару и прорыву теплотрассы

Фото: Google Maps

В Курской области после обстрелов со стороны Украины повреждения получила подстанция в Железногорском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Авария привела к скачку напряжения и гидроудару в системе отопления, который привел к разрыву теплотрассы.

«Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона», — написал Старовойт о ситуации в городе Железногорске.

В результате воздушного удара со стороны ВСУ и повреждения подстанции жители нескольких населенных пунктов остались без электричества, уточнил губернатор.

«Идет подключение по резервной схеме», — заверил глава региона.

В первые дни нового года военное ведомство ежедневно сообщало об отражении ракетных атак ВСУ в Белгородской области. Утром 3 января в регионе сбили 12 ракет ВСУ: шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

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2 января Минобороны сообщило о перехвате средствами ПВО двух ракет «Точка-У» и семи ракет РСЗО «Ольха» в Белгородской области.

Самый массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря 2023 года. Тогда ракеты ВСУ, в том числе с кассетными боеприпасами, взорвались в центре города, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек. Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом. Военное ведомство сообщило о перехвате большей части ракет, уточнив, что если бы они достигли целей, последствия были бы более тяжелыми.