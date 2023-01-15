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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о положительной динамике военной операции

Президент Владимир Путин назвал положительной динамику военной операции на Украине
Путин заявил, что надеется на «результаты боевой работы» российских войск. Военная операция идет по плану Минобороны и Генштаба, сказал он
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Боевые действия на Украине идут в рамках плана Минобороны и Генерального штаба, сказал президент Владимир Путин в интервью ведущему Павлу Зарубину для телеканала «Россия 1».

«Динамика положительная», — заявил он и выразил надежду, что «наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы».

Зарубин просил Путина оценить ход военной операции на фоне новостей из Соледара (находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска). 13 января Минобороны заявило о полном взятии города. В ведомстве сообщили, что город блокировали подразделения ВДВ, а задача по штурму кварталов Соледара была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера». Основатель группы Евгений Пригожин утверждал, что в штурме не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.

Путин заявляет, что российские войска не сталкиваются с проблемами на Украине, «все стабильно» и идет своим чередом. В начале декабря он допустил, что появление результатов действий на Украине может быть длительным процессом, но позже пояснил, что имел в виду длительность урегулирования конфликта.

В том же месяце The Wall Street Journal писала, что Путин каждое утро получает письменный брифинг о ходе боевых действий, в котором, по данным издания, информация тщательно выверяется, чтобы указать на успехи и приуменьшить неудачи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что данные газеты не соответствуют действительности, а Путин «так же, как и раньше, имеет несколько каналов получения информации».

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин Военная операция на Украине Минобороны Генштаб

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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