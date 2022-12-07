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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал появление результатов спецоперации длительным процессом

Путин назвал появление результатов военной операции длительным процессом
Одними из главных результатов военной операции стало то, что Азовское море стало внутренним морем России, а также присоединение новых территорий, сказал президент
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Появление результатов российской военной операции на Украине может быть длительным процессом, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляцию ведет РБК.

«Конечно, это длительный процесс может быть. Потом вы [президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский] упомянули, что появились новые территории, вот это такой все-таки значимый результат для России», — сказал Путин.

Он также отметил, что «нечего греха таить»: Азовское море стало внутренним морем России. «Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — добавил глава государства.

Самым главным он назвал желание жителей присоединенных к России территорий стать частью этой страны.

«Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства, нашей общей культуры, традиций, языка. И это самый главный результат. И они теперь с нами. А это миллионы людей», — указал президент.

Путин, объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля, называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. При этом он заявлял, что в планы Москвы «не входит оккупация украинских территорий».

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В конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы о присоединении этих территорий к России, после чего были подписаны соответствующие договоры. До этого Москва признала независимость этих регионов в административных границах. В начале октября они вошли в состав страны. При этом часть этих территорий по-прежнему контролирует Украина. Киев, а также западные страны не признали результаты референдумов.

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Елена Чернышова
Владимир Путин СПЧ Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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