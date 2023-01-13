Пригожин заявил о попытке украсть у ЧВК Вагнера победу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 72,79 (-1,35) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 67,78 (-1,24) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Путин назвал моральную поддержку мотивацией для военных на спецоперации Политика, 16:02
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:54
«Сбер» предупредил о прекращении работы устаревших мобильных приложений Финансы, 15:54
Депутат оценил варианты выдвижения в Думу заключенных из ЧВК Вагнера Политика, 15:54
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 15:52
Орбан заявил о связанном с Германией «культурном шоке» из-за санкций ЕС Политика, 15:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Шесть упражнений, чтобы вернуться в форму после праздников Pro, 15:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:41
Пригожин заявил о попытке украсть у ЧВК Вагнера победу Политика, 15:37
В турецком «Бешикташе» сообщили об интересе к футболисту сборной России Спорт, 15:37
СПЧ обсудит с парламентом введение в УК термина «предатель» Политика, 15:30
Кремль призвал «бороться» за уехавших россиян Политика, 15:27
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 15:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Пригожин заявил о попытке украсть у ЧВК Вагнера победу

Евгений Пригожин: У ЧВК Вагнер постоянно пытаются украсть победу
Пригожин ранее заявлял, что в штурме Соледара принимали участие только бойцы ЧВК Вагнера. В то же время Минобороны сообщало о блокировании города десантниками. О контроле над городом министерство объявило 13 января
Боец ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;
Боец ЧВК «Вагнер» (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

У бойцов ЧВК Вагнера пытаются украсть победу и принизить заслуги в рамках российской спецоперации, заявил бизнесмен Евгений Пригожин, передает пресс-служба его компании «Конкорд» на своей странице во «Вконтакте».

«У ЧВК Вагнер постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», — сказал он.

Пригожин также обратился к тем, кто «ценит работу ЧВК Вагнера» и призвал поддержать бойцов частной военной компании и упоминать в комментариях, что «они есть и они выполняют свою тяжелую работу».

13 января Минобороны России объявило о полном контроле над городом Соледар в Донецкой народной республике. За два дня до этого — 11 января — о том, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию города, заявлял Евгений Пригожин. Он подчеркивал, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера. В то же время 11 января Минобороны заявляло, что Соледар блокировали с севера и юга подразделения ВДВ.

13 января спор по поводу ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут) возник между ЧВК Вагнера и советником врио главы ДНР Игорем Кимаковким. Последний заявил, что город взят в оперативное окружение. Пресс-служба Пригожина после этого опубликовала заявление от имени «главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева, который сообщил, что «ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет». «Когда он будет окружен — мы вам сообщим», — сказал Трошев.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд
Секреты маскировки: как российские компании скрывают свое происхождение
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Военная операция на Украине Соледар
Материалы по теме
В ЧВК Вагнера поспорили с представителем ДНР о контроле над Артемовском
Политика
В ЧВК Вагнера сообщили об обнаружении тела одного из пропавших британцев
Политика
Пригожин назвал число норвежцев, вступивших в ЧВК Вагнера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter