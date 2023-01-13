Пригожин заявил о попытке украсть у ЧВК Вагнера победу

Пригожин ранее заявлял, что в штурме Соледара принимали участие только бойцы ЧВК Вагнера. В то же время Минобороны сообщало о блокировании города десантниками. О контроле над городом министерство объявило 13 января

Боец ЧВК «Вагнер» (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

У бойцов ЧВК Вагнера пытаются украсть победу и принизить заслуги в рамках российской спецоперации, заявил бизнесмен Евгений Пригожин, передает пресс-служба его компании «Конкорд» на своей странице во «Вконтакте».

«У ЧВК Вагнер постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», — сказал он.

Пригожин также обратился к тем, кто «ценит работу ЧВК Вагнера» и призвал поддержать бойцов частной военной компании и упоминать в комментариях, что «они есть и они выполняют свою тяжелую работу».

13 января Минобороны России объявило о полном контроле над городом Соледар в Донецкой народной республике. За два дня до этого — 11 января — о том, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию города, заявлял Евгений Пригожин. Он подчеркивал, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера. В то же время 11 января Минобороны заявляло, что Соледар блокировали с севера и юга подразделения ВДВ.

13 января спор по поводу ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут) возник между ЧВК Вагнера и советником врио главы ДНР Игорем Кимаковким. Последний заявил, что город взят в оперативное окружение. Пресс-служба Пригожина после этого опубликовала заявление от имени «главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева, который сообщил, что «ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет». «Когда он будет окружен — мы вам сообщим», — сказал Трошев.

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