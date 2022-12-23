Песков опроверг сообщения о недостоверных данных о спецоперации у Путина

WSJ писала, что поступающая президенту России информация «тщательно выверяется, чтобы указать на успехи и приуменьшить неудачи». Песков опроверг данные сообщения, подчеркнув, что у Путина «несколько каналов получения информации»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Информация о том, что президент России Владимир Путин получает искаженные данные о ходе спецоперации на Украине, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает The Wall Street Journal.

«Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», — приводит издание слова Пескова.

WSJ со ссылкой на источники пишет, что Путин каждое утро получает письменный брифинг о ходе спецоперации, в котором, по данным издания, информация тщательно выверяется, чтобы указать на успехи и приуменьшить неудачи.

По словам источников, обновления по обстановке на линии соприкосновения якобы могут «идти до стола» Путина в течение нескольких дней, что «часто делает данные устаревшими».

В конце ноября в ходе встречи с матерями военных Путин призвал их не доверять информации в интернете, заявив, что противники России используют фейки в качестве информационного оружия. «Жизнь сложнее и многообразнее, чем показывают на экранах телевизора и даже в интернете — там вообще ничему нельзя доверять», — сказал он.