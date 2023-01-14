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Небензя заявил о готовности России достичь целей СВО через переговоры

Постпред при ООН Небензя: Россия готова к достижению целей спецоперации через переговоры
Условиями окончания спецоперации дипломат назвал ликвидацию угрозы России и дискриминации русскоязычного населения Украины. По его словам, если не случится мирного урегулирования, Москва добьется этих целей военным путем
Фото: Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Фото: Zuma / ТАСС

Москва готова к достижению целей специональной военной операции с помощью переговоров, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

Дипломат отметил, что закончить военные действия можно будет «лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны». Россия готова к сценарию, при котором этого можно достичь мирным путем, с помощью переговоров. В противном случае Москва добьется своего военным путем, сказал Небензя.

Он подчеркнул, что Россия не декларировала своими целями «уничтожение Украины как государства», ее «деукраинизацию и насильственную русификацию».

По его мнению, желание Киева провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН — это «попытка понравиться западной публике, <...> удивляющейся тому, что Украина исключает одну за другой любые реалистичные посреднические инициативы». «Мир по-украински» — это капитуляция России, заявил дипломат.

«Мирную инициативу Зеленского» Небензя счел лицемерной, поскольку ранее он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

Президент России 24 февраля 2022 года, объявляя военную операцию, назвал ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». В конце июня Путин заявил, что конечная цель — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.

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После начала военных действий Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве соглашений.

Среди условий для переговоров, о которых ранее говорили в Москве, были внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также признание частью России Крыма и присоединившихся после референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Зеленский же после вступления новых регионов в состав России утвердил решение об отказе от переговоров с Путиным.

Позже украинский президент представил «формулу мира», состояющую из десяти пунктов. В перечень вошли в том числе «восстановление территориальной целостности Украины», «вывод российских войск и прекращение боевых действий», а также фиксация окончания конфликта. В МИД России условия называли нереалистичными.

В годовщину начала спецоперации Киев анонсировал «саммит мира» в штаб-квартире ООН. В офисе главы организации заявили, что Антониу Гутерриш может стать посредником в переговорах по Украине, если на это будут согласны все стороны конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не следует чужим условиям, в том числе в вопросе проведения переговоров по ситуации на Украине.

Теги
Василий Небензя переговоры мирные переговоры Военная операция на Украине Владимир Зеленский Владимир Путин
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